Έντονη ανησυχία προκαλεί η κλιμάκωση της δράσης ένοπλων ομάδων στο Ιράκ, οι οποίες συνδέονται με το Ιράν και εξαπολύουν επιθέσεις προς χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, ανοίγοντας ένα παράλληλο μέτωπο εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, σύμφωνα με πληροφορίες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύονται συστηματικά από ιρακινό έδαφος με κατεύθυνση προς κράτη του Κόλπου, την ώρα που η κυβέρνηση της Βαγδάτης εμφανίζεται αδύναμη να ελέγξει πλήρως τη δραστηριότητα των εν λόγω οργανώσεων.

Η εντεινόμενη αυτή κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει σε σοβαρή διπλωματική ένταση, δοκιμάζοντας τις σχέσεις που το Ιράκ είχε προσπαθήσει να αποκαταστήσει τα τελευταία χρόνια με τις γειτονικές αραβικές χώρες.

Μπροστά στον κίνδυνο περαιτέρω απομόνωσης σε περιφερειακό επίπεδο, το ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των αραβικών κρατών αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της εθνικής ασφάλειας της χώρας, στέλνοντας μήνυμα αποκλιμάκωσης.