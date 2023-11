Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, σημειώθηκε νέα επίθεση από το Ισραήλ σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μεγάλο αριθμό νεκρών, καθώς και τραυματιών.

Το συγκεκριμένο σχολείο βρίσκεται στα νότια της πόλης της Γάζας.

Μάλιστα, μετά την κατάκτηση του κτηρίου, οι ισραηλινοί στρατιώτες φαίνονται σε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου να καυχιούνται ότι εισέβαλαν σε μια τάξη σχολείου και βανδάλισαν τα αντικείμενα των μαθητών.

Israeli occupation soldiers brag about raiding a classroom inside a school in #Gaza and vandalizing schoolchildren’s belongings. pic.twitter.com/uG6SSJCuQd

— Quds News Network (@QudsNen) November 17, 2023

