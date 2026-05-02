Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν το Σχήμα για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, με κοινή διαχείριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων αναφέρει το Al Jazeera.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην ελέγχει μόνη της το στενό, εν μέσω εντάσεων με ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ λόγω της σύγκρουσής της με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 48 πλοία από λιμάνια του Ιράν