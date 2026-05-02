Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν το Σχήμα για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, με κοινή διαχείριση από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον διπλωματικό συντονισμό και την επιβολή κυρώσεων αναφέρει το Al Jazeera.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην ελέγχει μόνη της το στενό, εν μέσω εντάσεων με ορισμένους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ λόγω της σύγκρουσής της με το Ιράν.
Οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν 48 πλοία από λιμάνια του Ιράν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι «48 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί για να διασφαλιστεί η τήρηση του αποκλεισμού» τις τελευταίες 20 ημέρες.
USS New Orleans (LPD 18) sails in the Arabian Sea during the U.S. blockade of Iranian ports, April 28. Over the past 20 days, 48 vessels have been redirected to ensure compliance with the blockade.
Ο επικαιροποιημένος συνολικός αριθμός δείχνει αύξηση κατά τέσσερα πλοία σε σύγκριση με τα 44 που είχαν αναφερθεί νωρίτερα.
Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό από τις 13 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.