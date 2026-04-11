Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Μ. Σαββάτου (11/4) η πρώτη φάση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με το αραβικό μέσο, οι συνομιλίες διήρκεσαν λιγότερο από δύο ώρες και πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται συνάντηση σε τόσο υψηλό επίπεδο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά την Επανάσταση του Ιράν το 1979.

Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που συζητήθηκαν, ανάμεσά τους και μερικά από τα γνωστά «αγκάθια».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Jazeera, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ πρόκειται πλέον να περιοριστούν στον νότο και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πλήγματα στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει επίσης υπάρξει κάποια κίνηση προς την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, όλα συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυρών και γι’αυτό οι πληροφορίες που διαδίδονται είναι πολύ δύσκολο να επαληθευτούν και μένει να επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον.

Οι δύο πλευρές πρόκειται να συναντηθούν ξανά κατά τη διάρκεια δείπνου, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει πως είναι πιθανό να συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή (12/4) οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν.

