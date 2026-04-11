Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Μ. Σαββάτου (11/4) η πρώτη φάση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera, το οποίο χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα.
Σύμφωνα με το αραβικό μέσο, οι συνομιλίες διήρκεσαν λιγότερο από δύο ώρες και πραγματοποιήθηκαν σε θετικό κλίμα.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που πραγματοποιείται συνάντηση σε τόσο υψηλό επίπεδο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετά την Επανάσταση του Ιράν το 1979.
Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που συζητήθηκαν, ανάμεσά τους και μερικά από τα γνωστά «αγκάθια».
Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Jazeera, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις εξελίξεις στον Λίβανο.
Ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ πρόκειται πλέον να περιοριστούν στον νότο και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πλήγματα στη Βηρυτό.
Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει επίσης υπάρξει κάποια κίνηση προς την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με το Al Jazeera, όλα συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυρών και γι’αυτό οι πληροφορίες που διαδίδονται είναι πολύ δύσκολο να επαληθευτούν και μένει να επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον.
Οι δύο πλευρές πρόκειται να συναντηθούν ξανά κατά τη διάρκεια δείπνου, ενώ το ιρανικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει πως είναι πιθανό να συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή (12/4) οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν.
Κατάρ: «Όχι δεν πληρώνουμε το Ιράν για να μην μας επιτίθεται»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η Ντόχα πληρώνει το Ιράν για να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του εδάφους του.
«Το Κατάρ δεν πληρώνει το Ιράν με αντάλλαγμα τη διακοπή των επιθέσεων εναντίον του», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε προσθέτοντας ότι το Κατάρ αναχαιτίζει τις ιρανικές επιθέσεις.
Ο αλ-Ανσάρι κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε σε πολιτικούς και βιομηχανικούς στόχους, παρά τον ισχυρισμό του Ιράν ότι στοχεύει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ακυρώνει το ταξίδι του στις ΗΠΑ καθώς υποστηρικτές της Χεζμπολάχ διαδηλώνουν στη Βηρυτό κατά των συνομιλιών με το Ισραήλ
Εν μέσω διαμαρτυριών κατά των προγραμματισμένων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, λέει ότι ανέβαλε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Ουάσινγκτον «υπό το πρίσμα των τρεχουσών εσωτερικών συνθηκών».
Πριν από την ανακοίνωσή του, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για τις διεθνείς υποθέσεις, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να παραγκωνιστεί η Χεζμπολάχ, λέγοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Ο κ. Ναουάφ Σαλάμ πρέπει να γνωρίζει ότι η αγνόηση του απαράμιλλου ρόλου της αντίστασης και της ηρωικής Χεζμπολάχ θα εκθέσει τον Λίβανο σε ανεπανόρθωτους κινδύνους ασφαλείας».
Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν δήλωσε την Παρασκευή ότι μια πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για να συζητηθεί μια κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των πρεσβευτών των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον με τη συμμετοχή του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βηρυτό.
Διαδηλωτές έκαψαν σήμερα πορτρέτα του Σαλάμ στο κέντρο της Βηρυτού, κοντά στο Grand Serail, αποκαλώντας τον «Σιωνιστή» καθώς κρατούν σημαίες της Χεζμπολάχ.
Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Σαλάμ συμμετείχε στην αντιπροσωπεία την Τρίτη ή τι σημαίνει η απόφασή του για τις συνομιλίες.
Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Βανς για κατ' ιδίαν συνομιλίες
Το πρακτορείο ειδήσεων AFP αναφέρει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών και Πακιστανών αξιωματούχων.
Επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το AFP αναφέρει ότι μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων που συμμετέχουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις περιλαμβάνεται ο Βανς, μαζί με τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Έρευνα στο Ισραήλ για τη μη ενεργοποίηση των σειρήνων κατά τη χθεσινή επίθεση με ρουκέτες
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διερευνούν περιστατικό κατά το οποίο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο έπληξαν χθες το βόρειο Ισραήλ, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι προειδοποιητικές σειρήνες.
«Μια προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι οι εκτοξεύσεις δεν εντοπίστηκαν, γι’ αυτό και δεν εκδόθηκε προειδοποίηση στην πόλη», ανέφεραν οι IDF σε ανακοίνωσή τους στο X, προσθέτοντας ότι «οι συνθήκες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας εντοπισμού των εκτοξεύσεων, διερευνώνται επί του παρόντος από όλες τις αρμόδιες αρχές».
Ο Ρούμπιο λέει ότι ανακλήθηκαν οι βίζες συγγενών του πρώην αντιπροέδρου του Ιράν
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρει ότι ανακάλεσε τις άδειες παραμονής αρκετών ατόμων που σχετίζονται με την πρώην Αντιπρόεδρο του Ιράν για τις Γυναικείες και Οικογενειακές Υποθέσεις, Μασουμέ Εμπτεκάρ.
Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις βίζες του γιου της Εμπτεκάρ, Έισα Χασεμί, μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους, λέγοντας ότι «δεν έπρεπε ποτέ να τους επιτραπεί να επωφεληθούν από το εξαιρετικό προνόμιο να ζουν στη χώρα μας». Τα άτομα βρίσκονται επί του παρόντος υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), εν αναμονή της απέλασής τους, δήλωσε ο Ρούμπιο.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αφαίρεση των αδειών παραμονής από τον Ρούμπιο αρκετών Ιρανών γυναικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυριζόμενη ότι ήταν συγγενείς του εκλιπόντος Ιρανού Υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κόρη του Σουλεϊμανί, Ζεϊνάμπ Σουλεϊμανί, αρνήθηκε ότι οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν είχαν οποιονδήποτε δεσμό με τον εκλιπόντα ηγέτη της Δύναμης Κουντς.
Masoumeh Ebtekar – also known as “Screaming Mary” – was the spokeswoman for the Islamic terrorists who stormed the U.S. Embassy in Tehran in 1979 and held 52 Americans hostage for 444 days – subjecting them to beatings, starvation, and mock executions.
In 2014, the Obama…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 11, 2026
Πεζεσκιάν: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές στο Πακιστάν «υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Ιράν»
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξέφρασε την υποστήριξή του στους Ιρανούς διαπραγματευτές στο Πακιστάν, λέγοντας ότι η αντιπροσωπεία θα «διαπραγματευτεί με θάρρος» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας.
«Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία μας προς τον λαό δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή και, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό του λαού», έγραψε ο Πεζεσκιάν στο X.