Το Ιράν είναι πρόθυμο να κάνει συνομιλίες και κάποιου είδους διαπραγματεύσεις, αλλά με τους δικούς του όρους, λέει ο Mehran Kamrava, Διευθυντής του τμήματος Ιρανικών Σπουδών στο Arab Center for Research and Policy Studies.

«Υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει και ανησυχία», δήλωσε στο Al Jazeera, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη ανησυχεί πως μέσα σε λίγους μήνες οι Αμερικανοί, ή πιο πιθανό οι Ισραηλινοί, θα επιτεθούν ξανά.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις, «αυτό που θέλουν να κάνουν οι Ιρανοί, πέρα από κάποιο είδος διεθνώς εγκεκριμένου εγγράφου, είναι να διασφαλίσουν ότι το πλήγμα που θα προκαλέσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους περιφερειακούς συμμάχους της Αμερικής, θα είναι αρκετά βαθύ, αρκετά επώδυνο, ώστε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί να το σκεφτούν διπλά, την επόμενη φορά που θα θελήσουν να επιτεθούν στο Ιράν».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ιρανοί, μαζί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, έχουν δείξει προθυμία να υπερβούν διαδοχικές «κόκκινες γραμμές».

Έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας και τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή έχουν γίνει ολοένα και πιο ακριβή, δήλωσε ο Kamrava. Έχουν επίσης προκαλέσει «σημαντικές ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία, κάτι που αποτελεί μια ακόμη πηγή μοχλού πίεσης», πρόσθεσε.