Σύμφωνα με το Al Jazeera, έγινε νέα ισραηλινή επίθεση σε σχολείο εντός του προσφυγικού καταυλισμού της Jabalia.

Συγκεκριμένα στο σχολείο Άλφα Κούρα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στα βόρεια και βρίσκεται εντός του προσφυγικού καταυλισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι εκφράζονται φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο σχολείο al-Fakhoora, στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι από τον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου al-Shifa ανέφερε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση με δεκάδες τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ο αριθμός [των ανθρώπων που σκοτώθηκαν] αναμένεται να αυξηθεί», δήλωσε ο Muhammad Abu Silmeyeh σύμφωνα με το Reuters.

⚡Spectator Index: Al-Jazeera reports over 20 people killed in a strike that targeted a school housing displaced people in northern #Gaza.#IsraelAttack #IsraelTerorrist #Gaza_Genocide #Gazabombing #GazaMassacre #GroundInvasion #USA_is_a_terrorist_state #USATerrorists

— Shia Channel News (@shia_channel) November 4, 2023