Παίρνοντας τον λόγο κατά την έκτακτη αραβοϊσλαμική Σύνοδο Κορυφής που διοργανώνεται στη Ντόχα από το Κατάρ, μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, δήλωσε ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν κάθε πιθανότητα σύναψης νέων ειρηνευτικών συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωσε αυτή η «σημαντική Σύνοδος Κορυφής συγκλήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση».

«Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω: αυτή η επιθετικότητα αντικατοπτρίζει σαφώς ότι οι πρακτικές του Ισραήλ έχουν ξεπεράσει τα όρια της διπλωματικής και στρατιωτικής λογικής. Έχουν υπερβεί όλα τα όρια. Καταδικάζουμε έντονα την επιθετικότητα του Ισραήλ έναντι του Κατάρ», προσέθεσε.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών της περιοχής, και δημιουργεί εμπόδια στις πιθανότητες για νέες ειρηνευτικές συμφωνίες, ενώ ακυρώνει ακόμη και τις υπάρχουσες», προσέθεσε.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ανέφερε ακόμα ότι το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι η ασφάλεια και η κυριαρχία του δεν θα επιτευχθούν με τη βία, αλλά με τον σεβασμό του νόμου, και της κυριαρχίας των άλλων κρατών.

«Η αλαζονεία του Ισραήλ απαιτεί ένα κοινό όραμα για την περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία», δήλωσε ο αλ Σίσι, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος καταδικάζει ενέργειες που «στοχεύουν αμάχους και λιμοκτονούν έναν ολόκληρο λαό».