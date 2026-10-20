Ένας 47χρονος άνδρας από την Αλαμπάμα, ο οποίος κατηγορείται ότι αποκεφάλισε τη γιαγιά και τη θεία του με αλυσοπρίονο, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα του δικαστηρίου, αφού πρόφερε δύο ανατριχιαστικές λέξεις κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο 47χρονος Τόμας Χένρι Στιλ, από το Μόμπιλ, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης που επισύρει τη θανατική ποινή, για τους θανάτους της 85χρονης γιαγιάς του, Ντόρα Μπουν, και της 65χρονης θείας του, Κρίστι Ντιλόουτς, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία των φυλακών.

Οι ανατριχιαστικές δύο λέξεις

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο Στιλ οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου ο δικαστής όρισε συνήγορο υπεράσπισης για να τον εκπροσωπήσει.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των NBC 15, AL.com και WSCO, ο Στιλ φέρεται να είπε «όχι», έκανε μια παύση και στη συνέχεια πρόφερε χαμηλόφωνα και ήρεμα τις λέξεις «σκοτώστε τον». Ο δικαστής διέταξε στη συνέχεια την ακαριαία απομάκρυνσή του από την αίθουσα. Ο Στιλ οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Η αποτρόπαια διπλή δολοφονία στο Μόμπιλ

Ο Στιλ συνελήφθη τη Δευτέρα, όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε κατοικία στο οικοδομικό τετράγωνο 2400 της οδού Καρολάινα Κορτ, περίπου στη 1:36 μ.μ. τοπική ώρα, έπειτα από ενημέρωση για περιστατικό που αφορούσε διερεύνηση θανάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Μόμπιλ. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο νεκρές γυναίκες μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σύντομα ότι ένας άνδρας που βρισκόταν στην κατοικία, ο οποίος ταυτοποιήθηκε αργότερα ως ο Στιλ, είχε χρησιμοποιήσει ένα «αιχμηρό όργανο» για να προκαλέσει σκόπιμα τον θάνατο δύο συγγενικών του προσώπων.

Το όπλο ήταν αλυσοπρίονο, το οποίο ο Στιλ φέρεται να χρησιμοποίησε για να σκοτώσει και να αποκεφαλίσει τα δύο θύματα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του WALA/Gray News.

Η δραματική κλήση στο 911 πριν το έγκλημα

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, λίγο πριν από τις 11 π.μ., μια γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, κάλεσε την Άμεση Δράση 911 για να αναφέρει ότι ο ανιψιός της, ο οποίος ταυτοποιήθηκε αργότερα ως ο Στιλ, είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή του και ότι δεν ήταν «σίγουρη ποιον να καλέσει ή με ποιον να επικοινωνήσει», σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα στοιχεία της κλήσης που εξασφάλισε το WALA/Gray News.

Η γυναίκα είπε στον τηλεφωνητή ότι ο ανιψιός της φερόταν παράλογα. «Έδωσε το τηλέφωνό του και χαρίζει το αυτοκίνητό του», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Κάνει κάποια παράξενα πράγματα και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Λέει ότι θα ζήσει μόνο για τον Θεό και ότι δεν πρόκειται να έχει κανενός είδους ηλεκτρονικές συσκευές».

Η γυναίκα ενημέρωσε τον τηλεφωνητή ότι ο Στιλ έχει διπολική διαταραχή και ότι «όλα αυτά είναι στο μυαλό του. Ακολουθεί τον Θεό».

Όταν της ζητήθηκε να διευκρινίσει τι ακριβώς έκανε ο ανιψιός της και αν φοβόταν ότι θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους, η γυναίκα απάντησε: «Απλώς προσπαθούσα να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω», σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα στοιχεία που επικαλείται το WTOC.

«Είναι ήρεμος. Δεν είναι βίαιος ούτε κάτι τέτοιο. Οπότε, υποθέτω ότι θα το αφήσω να εξελιχθεί από μόνο του», πρόσθεσε. Εξήγησε ότι είχε καλέσει τη γραμμή υποστήριξης για την πρόληψη των αυτοκτονιών και την αντιμετώπιση κρίσεων στο 988 και ότι είχε προσπαθήσει να μιλήσει μαζί του.

Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής τής έδωσε τον αριθμό της αστυνομίας και η κλήση ολοκληρώθηκε.

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο εισαγγελέας της κομητείας Μόμπιλ, Κιθ Μπλάκγουντ, μίλησε στο NBC 15, αποκαλύπτοντας ότι ο Στιλ διέμενε στο σπίτι μαζί με τη γιαγιά και τη θεία του. Όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έγκλημα, ο Μπλάκγουντ απάντησε: «Όσα περιλαμβάνονται στην ίδια την καταγγελία αποτυπώνουν την αποτρόπαιη φύση της υπόθεσης. Οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σε επόμενες δικαστικές διαδικασίες».

Ο δικαστής διέταξε να υποβληθεί ο Στιλ σε ψυχιατρική αξιολόγηση από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας της Αλαμπάμα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι σε θέση να δικαστεί για τις άγριες δολοφονίες, δήλωσε ο Μπλάκγουντ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.