Δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους και επτά παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά σε δυστύχημα με όχημα παντός εδάφους (ATV) σε απομακρυσμένη περιοχή του Indian Mountain ATV Park, στην Αλαμπάμα, το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα όχημα τύπου RZR, στο οποίο επέβαιναν εννέα άτομα –δύο ενήλικες και επτά παιδιά– συγκρούστηκε με άλλο ATV, ανετράπη και προσέκρουσε σε δέντρο. Κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φορούσε ζώνες ασφαλείας, όπως τόνισαν οι αρχές.

Ο 39χρονος οδηγός, εκτινάχθηκε από το όχημα και σκοτώθηκε επιτόπου. Η γυναίκα, 38 ετών, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της σε νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ.

Τα παιδιά, ηλικίας από 1 έως 12 ετών, μεταφέρθηκαν με τέσσερα ελικόπτερα και ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της Αλαμπάμα και της Τζόρτζια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Σερίφης Τζεφ Σέιβερ δήλωσε ότι το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο ATV, του οποίου ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει την πρόσκρουση. Οι επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα δεν τραυματίστηκαν και παρείχαν άμεσα βοήθεια στα θύματα.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του οδηγού για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι παράνομη εκτός των δήμων στην κομητεία Τσερόκι.

