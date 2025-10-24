Ο 54χρονος Άντονι Μπόιντ, εκτελέστηκε την Πέμπτη (23/10) στο Καταστατικό Ίδρυμα William C. Holman στην Αλαμπάμα, με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδο που η πολιτεία άρχισε να εφαρμόζει το 2024. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 18:33 τοπική ώρα.

Anthony Todd Boyd has been executed in Alabama, he died at 6:33 P.M, justice is now served to: Gregory Huguley This is the 40th execution in the U.S. pic.twitter.com/842ty4bTDk — Friday-Justice-Obsessions (@death_row0506) October 24, 2025

Ο Μπόιντ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον ρόλο του στη δολοφονία του Γκρέγκορι Χιουγκλέι στην κομητεία Τάλαδεγκα το 1993, έπειτα από διαφορά για χρέος που αφορούσε ναρκωτικά ύψους 200 δολαρίων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χιουγκλέι είχε περιλουστεί με βενζίνη και πυρποληθεί, ενώ ο Μπόιντ συμμετείχε στο δέσιμο των ποδιών του θύματος.

Στα τελευταία του λόγια, ο Μπόιντ επανέλαβε την αθωότητά του και επέκρινε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης: «Δεν σκότωσα κανέναν. Δεν συμμετείχα σε κανένα φόνο. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη μέχρι να αλλάξουμε αυτό το σύστημα», είπε, λίγο πριν από την εκτέλεσή του.

“There’s no justice in this state,” Anthony Todd Boyd said in his final words. “Let’s get it.”https://t.co/hkuJqMDwLq — Jeremy Gray (@jgray78) October 24, 2025

Η εκτέλεσή του ήταν η 40ή που έγινε στις ΗΠΑ από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Πρόκειται για ρεκόρ δεκαετιών, το προηγούμενο ήταν οι 39 που είχαν γίνει το 2013. Είναι προγραμματισμένες άλλες έξι ως το τέλος της χρονιάς.

Η μεγάλη πλειονότητά τους, οι 33, έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών. Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024. Άλλες δυο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μια μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η μέθοδος του αζώτου προκαλεί θάνατο λόγω έλλειψης οξυγόνου με χρήση μάσκας, και έχει χρησιμοποιηθεί οκτώ φορές στις ΗΠΑ. Επτά στην Αλαμπάμα και μία στη Λουιζιάνα.

Κατά τη δίκη, μάρτυρας κατηγορίας που συνεργάστηκε στο πλαίσιο συμφωνίας δήλωσε ότι ο Μπόιντ είχε δέσει τα πόδια του Χιουγκλέι πριν άλλος δράστης τον πυρπολήσει. Η ένορκη επιτροπή τον έκρινε ένοχο για φόνο σε πλαίσιο απαγωγής και συνέστησε ποινή θανάτου με ψήφους 10-2. Οι συνήγοροί του ισχυρίστηκαν ότι βρισκόταν σε πάρτι τη νύχτα της δολοφονίας.

Ο Μπόιντ βρισκόταν στη σειρά θανάτου της Αλαμπάμα από το 1995 και συμμετείχε στην ομάδα Project Hope to Abolish the Death Penalty, που ιδρύθηκε από κρατούμενους σε θάνατο.

Οι δικηγόροι του Μπόιντ ζήτησαν προσωρινή αναστολή για περαιτέρω έλεγχο της μεθόδου, αλλά ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα, θεωρώντας ότι οι πιθανότητες να κερδίσει ήταν χαμηλές. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επίσης απέρριψε το αίτημά του, αφήνοντας την εκτέλεση να προχωρήσει. Η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ κατέγραψε έντονη αντίρρηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η μέθοδος είναι αντισυνταγματικά σκληρή και υπονομεύει την αξιοπρέπεια της χώρας.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσιλβάνια, εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Πηγή: Associated Press