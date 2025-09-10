Θύμα ενός άγριου εγκλήματος έπεσε το προηγούμενο Σάββατο (6/9/25) μία 59χρονη συνταξιούχος καθηγήτρια του πανεπιστημίου Auburn στην Αλαμπάμα, όταν ένας 28χρονος της έστησε ενέδρα σε πάρκο της πόλης και τη σκότωσε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας περίμενε την 59χρονηΤζούνι Σνούλε σε ένα από τα μονοπάτια του πάρκου, την έσυρε εκατοντάδες μέτρα μακριά και τη μαχαίρωσε. Η σορός της έφερε «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρά αντικείμενα» ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή.

A man is in custody for allegedly killing a retired Auburn University professor, whose body was discovered in an Alabama dog park, authorities said. Read more: https://t.co/Jb2HAk1hKg pic.twitter.com/QWHJQm2MkQ — ABC News (@ABC) September 9, 2025

Ο δράστης, Χάρολντ Ρασάντ Ντάμπνεϊ τελικά συνελήφθη την Κυριακή 7/9, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο 28χρονος έσυρε την 59χρονη εκατοντάδες μέτρα μακριά από το κύριο μονοπάτι σε μια δασώδη περιοχή, όπου τη μαχαίρωσε πολλές φορές.

Στη συνέχεια, φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της 59χρονης, το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα ρέμα, σε μικρή απόσταση από το πάρκο.

Οι εισαγγελικές Αρχές ζήτησαν τη θανατική ποινή του 28χρονου.

Να σημειωθεί ότι, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στη Βιρτζίνια με την κατηγορία της κατοχής όπλου, ενώ το 2016 είχε οδηγηθεί σε δικαστήριο μετά από κλήση για υπερβολική ταχύτητα