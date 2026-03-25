Νέο βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει καρέ-καρέ τη συμπλοκή του Άλαν Ρίτσον με τον γείτονά του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για ένα ιδιαίτερα έντονο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηθοποιός φέρεται να ξυλοκόπησε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του, τα οποία παρακολουθούσαν τη σκηνή από τις δικές τους μηχανές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Νάσβιλ του Τενεσί, όταν ο Ρίτσον οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη γειτονιά του, με τα παιδιά του να τον ακολουθούν. Ξαφνικά, ο γείτονάς του, Ρόνι Τέιλορ, πετάχτηκε μπροστά του, μπλοκάροντάς του τον δρόμο, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να χάσει την ισορροπία του και να πέσει.

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο Ρίτσον ζήτησε εξηγήσεις, κατηγορώντας τον ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλειά του. Από την πλευρά του, ο Τέιλορ απάντησε πως οδηγούσε επικίνδυνα μέσα στη γειτονιά, όπου κυκλοφορούν παιδιά. Η ένταση κλιμακώθηκε, ενώ είχε ήδη κληθεί η αστυνομία.

Ο ηθοποιός ανέβηκε ξανά στη μηχανή του και ζήτησε από τον γείτονα να απομακρυνθεί, μαρσάροντας επίμονα. Εκείνος αρνήθηκε και τον έσπρωξε ξανά. Τότε ο Ρίτσον αντέδρασε βίαια, ορμώντας προς το μέρος του και χτυπώντας τον, φωνάζοντάς του να μείνει κάτω.

Τα παιδιά του ηθοποιού παρακολουθούσαν σοκαρισμένα τη σκηνή, ενώ ο γείτονας φώναζε πως όλα καταγράφονται στην κάμερα. Λίγο αργότερα, ο Ρίτσον αποχώρησε από το σημείο.

Ο Τέιλορ παραδέχθηκε ότι τον έσπρωξε δύο φορές, ωστόσο υποστήριξε πως στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση, ισχυριζόμενος ότι χτυπήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και κατέληξε στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί. Μάλιστα, δημοσίευσε και φωτογραφία με τραυματισμούς στο πρόσωπο.

NEW: The neighbor who was allegedly punched by actor Alan Ritchson, explains to TMZ how the incident started, says he told the actor to “slow it down.” “I did push him because he was coming towards me on his, on his bike.” “He did it again for a second time. I pushed him a… pic.twitter.com/HN59T8DBB8 — Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2026

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του ηθοποιού επιμένει ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά, αλλά αντέδρασε αφού πρώτα δέχτηκε επίθεση.