Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης, που συνοδεύεται όμως από μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία, εκτυλίχθηκε στην παγωμένη Βερίγγειο Θάλασσα της Αλάσκας.

Ένας 15χρονος έφηβος, ο Ντέρεκ Πάρκερ Αγκνάνγκα, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή επί σχεδόν δύο ημέρες πάνω στην αναποδογυρισμένη μικρή βάρκα, κοντά στο απομακρυσμένο νησί Σεντ Λαυρέντιος.

Το σκάφος ανατράπηκε, ενώ το αγόρι ψάρευε μαζί με τον 35χρονο αδελφό του και τον ξάδερφό του. Δυστυχώς, οι δύο μεγαλύτεροι συγγενείς του δεν άντεξαν στις πολικές συνθήκες και έχασαν τη ζωή τους στον ωκεανό, πριν φτάσει η βοήθεια.

Το χρονικό του ναυαγίου στη Βερίγγειο Θάλασσα

Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν η τριμελής ομάδα αναχώρησε από το απομακρυσμένο χωριό Σαβούνγκα στο νησί του Αγίου Λαυρεντίου, μια περιοχή της Αλάσκας που βρίσκεται πιο κοντά στη Ρωσία παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό το ψάρεμα ιππόγλωσσας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγγενών, η βάρκα τους ανατράπηκε το βράδυ, βαθιά στον ωκεανό, κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο 15χρονος Ντέρεκ, ο 35χρονος αδελφός του Σίντνεϊ Κουλοουίγι, ο οποίος εκτελούσε χρέη καπετάνιου και αποτελούσε πατρική φιγούρα για το αγόρι μετά τον χαμό του πατέρα τους, καθώς και ο ξάδερφός τους, βρέθηκαν ξαφνικά στο νερό.

Ο ξάδερφος κατάφερε να κρατηθεί από το αναποδογυρισμένο σκάφος για αρκετές ώρες, αλλά τελικά υπέκυψε και παρασύρθηκε από τα κύματα, το βράδυ πριν από τη διάσωση.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε όταν η Αμερικανική Ακτοφυλακή ενημερώθηκε από την οικογένεια ότι οι τρεις ψαράδες δεν είχαν επιστρέψει.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα της Ακτοφυλακής εντόπισαν τελικά το αναποδογυρισμένο σκάφος. Ένα πλήρωμα έριξε άμεσα μια σωσίβια σχεδία και προμήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποίησε το κοντινό αλιευτικό σκάφος The Northwest Explorer για να προχωρήσει στην περισυλλογή.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού, Άνταμ Γουάιτ, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές της διάσωσης:

«Αυτό είναι ένα σκληρό παιδί. Με τα δόντια του να τρίζουν από το κρύο, το πρώτο πράγμα που ανέφερε ήταν ότι ο αδερφός του ήταν ακόμα κάτω από τη βάρκα και ότι το προηγούμενο βράδυ ο ξάδερφός του είχε γλιστρήσει στο νερό», δήλωσε ο Γουάιτ στο σταθμό KTUU-TV του Άνκορατζ.

Το βίντεο της διάσωσης αποτυπώνει τον 15χρονο, φορώντας ένα φωτεινό κίτρινο μπουφάν, να γονατίζει πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος. Το πλήρωμα του αλιευτικού του πέταξε σχοινί, τράβηξε τη βάρκα κοντά και τον ανέβασε με ασφάλεια στο κατάστρωμα μέσα σε ειδικό καλάθι διάσωσης.

Ο έφηβος παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα υποθερμίας. Το πλήρωμα του σκάφους του προσέφερε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, καλύπτοντάς τον με θερμαινόμενα επιθέματα και κουβέρτες. Παράλληλα, ανασύρθηκαν οι σοροί του αδελφού και του ξαδέλφου του.

«Έτσι ζούμε στην κοινότητά μας»

Στο χωριό Σαβούνγκα των 800 κατοίκων, η αγωνία μετατράπηκε σε ανάμεικτα συναισθήματα ανακούφισης και βαθιάς θλίψης.

Η μητέρα του Ντέρεκ και μέλη της οικογένειας παρακολουθούσαν τις εξελίξεις από τον ασύρματο. Όταν ακούστηκε η φωνή του καπετάνιου να ανακοινώνει «Βρήκαμε ένα παιδί, είναι ζωντανό», ξέσπασαν σε κλάματα χαράς, πριν συνειδητοποιήσουν την τραγική απώλεια των άλλων δύο μελών της οικογένειας.

Η θεία των παιδιών, Κόλεν Γουόκερ, εξήγησε τη σημασία που έχει το ψάρεμα για την επιβίωση της τοπικής κοινότητας:

«Το ψάρεμα είναι μέρος του πολιτισμού μας και απαραίτητο για την επιβίωση στο χωριό, όπου οι θέσεις εργασίας είναι σπάνιες. Φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και μοιραζόμαστε τα αλιεύματα με τους γείτονες. Εξακολουθούμε να ζούμε με τον παραδοσιακό τρόπο, ακόμα κι αν ο κόσμος αλλάζει», σημείωσε η κ. Γουόκερ.

Ο 35χρονος Σίντνεϊ Κουλοουίγι περιγράφηκε από την οικογένειά του ως ένας ταπεινός και φροντιστικός άνθρωπος που μεριμνούσε διαρκώς για την τροφή και την ευημερία των συγχωριανών του.

Πηγή: Associated Press