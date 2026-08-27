Νέα αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην Αλάσκα, μια εβδομάδα μετά την προηγούμενη με τους οκτώ νεκρούς.

Ειδικότερα, ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα, σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τέσσερις επιβαίνοντες. Η Κρατική Αστυνομία της Αλάσκας (Alaska State Troopers) έλαβε αναφορές ότι το αεροσκάφος, τύπου Piper PA-24, έπεσε περίπου στις 1:18 μ.μ. (τοπική ώρα).

Η πτώση του αεροσκάφους σημειώθηκε στο Σέλντοβια Σλου (Seldovia Slough), έναν αβαθή θαλάσσιο δίαυλο έξω από τη Σέλντοβια, μια πόλη περίπου 235 κατοίκων στη χερσόνησο Κενάι της Αλάσκας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, το Piper PA-24 βυθίστηκε πλήρως.

Στις 6:30 μ.μ., μόλις υποχώρησε η παλίρροια, οι αστυνομικοί μπόρεσαν να ανασύρουν τις σορούς των τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας. Τα στοιχεία της ταυτότητάς τους δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Το Piper PA-24 κατευθυνόταν στη Σέλντοβια προερχόμενο από το αεροδρόμιο Μέριλ Φιλντ (Merrill Field) στο Άνκορεϊτζ, το οποίο απέχει περίπου 140 μίλια.

Ο γερουσιαστής της Αλάσκας, Νταν Σάλιβαν, δήλωσε ότι θα ενημερωθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

«Η Τζούλι κι εγώ προσευχόμαστε για τις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα όσων έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο αεροπορικό δυστύχημα κοντά στη Σέλντοβια. Αυτές οι τραγωδίες είναι σπαρακτικές και απαράδεκτες, γι’ αυτό και η ασφάλεια των αερομεταφορών και οι υποδομές στην Αλάσκα συνεχίζουν να αποτελούν βασική μου προτεραιότητα», ανέφερε ο Σάλιβαν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δυστύχημα σημειώνεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη συντριβή αεροσκάφους στις 20 Αυγούστου σε απομακρυσμένη εγκατάσταση ραντάρ στη δυτική Αλάσκα, κοντά στο Κέιπ Νιούενχαμ, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους. Οι Αρχές δήλωσαν ότι η ορατότητα ήταν τόσο περιορισμένη που οι πιλότοι δεν μπορούσαν να δουν το έδαφος.

Πηγή: Usa Today