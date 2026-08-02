Μια σπάνια και καθηλωτική συνάντηση με την άγρια φύση είχαν την ευκαιρία να βιώσουν επιβάτες τουριστικού αλιευτικού σκάφους στην Αλάσκα.

Μια θηλυκή αρκούδα γκρίζλι πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από το σκάφος και έπιασε έναν σολομό μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών, με τον οδηγό της εκδρομής να καταγράφει το μοναδικό στιγμιότυπο σε βίντεο.

«Έμειναν με το στόμα ανοιχτό» – Το βίντεο της μοναδικής συνάντησης

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον οδηγό αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν, ο οποίος συνέχισε να κινηματογραφεί με απόλυτη ψυχραιμία, ενώ οι τουρίστες παρακολουθούσαν έκπληκτοι την αρκούδα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για ένα εύκολο γεύμα.

Το βίντεο του Μπράουν που δείχνει την αρκούδα να τρώει τον σολομό:

«Οι πελάτες μου έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, περιγράφοντας την αντίδραση όσων βρίσκονταν στο σκάφος.

Στην Αλάσκα, πάντως, τέτοιες εικόνες δεν θεωρούνται ασυνήθιστες.

Την περίοδο που οι σολομοί ανεβαίνουν τα ποτάμια για να γεννήσουν, οι γκρίζλι συγκεντρώνονται στις ίδιες περιοχές για να τραφούν, ενώ συχνά συνυπάρχουν με ψαράδες και τουριστικά σκάφη, υπό αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και με σεβασμό στην άγρια ζωή.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αρκούδα γκρίζλι

Η αρκούδα γκρίζλι (Ursus arctos horribilis) αποτελεί ένα από τα πιο επιβλητικά πλάσματα της Βόρειας Αμερικής:

Υποείδος & Οικογένεια: Είναι υποείδος της καφέ αρκούδας, ανήκει στην οικογένεια των αρκτίδων και κατατάσσεται στους μεγαλύτερους θηρευτές των ΗΠΑ.

Είναι υποείδος της καφέ αρκούδας, ανήκει στην οικογένεια των αρκτίδων και κατατάσσεται στους μεγαλύτερους θηρευτές των ΗΠΑ. Διατροφή: Είναι παμφάγο ζώο. Τρέφεται με ψάρια, καρπούς, αλλά και μεγάλα θηράματα, όπως άλκες και ελάφια.

Είναι παμφάγο ζώο. Τρέφεται με ψάρια, καρπούς, αλλά και μεγάλα θηράματα, όπως άλκες και ελάφια. Χαρακτηριστικά: Έχει μέσο ύψος περίπου 1 μέτρο, βάρος που αγγίζει τα 270 κιλά και προσδόκιμο ζωής 20-25 έτη.

Έχει μέσο ύψος περίπου 1 μέτρο, βάρος που αγγίζει τα 270 κιλά και προσδόκιμο ζωής 20-25 έτη. Χειμερία νάρκη: Τρέφεται εντατικά για να συσσωρεύσει το απαραίτητο λίπος, καθώς τον χειμώνα πέφτει σε χειμερία νάρκη μέχρι το πέρας της ψυχρής περιόδου.