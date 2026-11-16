Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό απαθανάτισε με το κινητό της τηλέφωνο μια γυναίκα στην Αλάσκα τον Ιούνιο του 2026, την ώρα που προσπαθούσε να φωτογραφίσει ένα ουράνιο τόξο.
Το μυστηριώδες αντικείμενο και η επικρατέστερη εξήγηση
Στο βίντεο διακρίνεται να αιωρείται στον ουρανό ένα σκοτεινό αντικείμενο με μακριές προεκτάσεις, οι οποίες μοιάζουν με πλοκάμια μέδουσας:
Όπως ανέφερε η ίδια, το αλλόκοτο θέαμα παρέμεινε ορατό για περίπου τρία λεπτά προτού χαθεί από τα μάτια της. Αν και οι εικόνες προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα, η πιο λογική εξήγηση είναι πως επρόκειτο απλώς για έναν ευμεγέθη χαρταετό σε σχήμα χταποδιού, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις για κάποια ανεξήγητη εναέρια δραστηριότητα.