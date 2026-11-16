Ένα ασυνήθιστο περιστατικό απαθανάτισε με το κινητό της τηλέφωνο μια γυναίκα στην Αλάσκα τον Ιούνιο του 2026, την ώρα που προσπαθούσε να φωτογραφίσει ένα ουράνιο τόξο.

Το μυστηριώδες αντικείμενο και η επικρατέστερη εξήγηση

Στο βίντεο διακρίνεται να αιωρείται στον ουρανό ένα σκοτεινό αντικείμενο με μακριές προεκτάσεις, οι οποίες μοιάζουν με πλοκάμια μέδουσας:

Όπως ανέφερε η ίδια, το αλλόκοτο θέαμα παρέμεινε ορατό για περίπου τρία λεπτά προτού χαθεί από τα μάτια της. Αν και οι εικόνες προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα, η πιο λογική εξήγηση είναι πως επρόκειτο απλώς για έναν ευμεγέθη χαρταετό σε σχήμα χταποδιού, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις για κάποια ανεξήγητη εναέρια δραστηριότητα.