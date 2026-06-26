Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης στην Αλάσκα, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα στο εσωτερικό της καμπίνας, αποτυπώνοντας τα δευτερόλεπτα της αγωνίας αλλά και την ανακούφιση που ακολούθησε, καθώς από θαύμα δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Δείτε το Βίντεο:

Η απώλεια ισχύος και η αναγκαστική προσγείωση

Το μονοκινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Wright Air Service, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 10 άτομα, παρουσίασε ξαφνική απώλεια ισχύος στον κινητήρα του ενώ βρισκόταν πάνω από την αφιλόξενη ενδοχώρα της Αλάσκας.

Ο κυβερνήτης υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε άμεση προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

Το βίντεο που τράβηξε ο επιβάτης Μπρετ Φίλιπι (Brett Fillipi) δείχνει το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να καταλήγει σε ένα ορεινό λιβάδι, με τη μύτη του να προσκρούει βίαια στο έδαφος.

Η διάσωση και τα εύσημα στον πιλότο

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο αεροπλάνο, όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι.

Μέσα στο κλίμα της γενικής ανακούφισης, οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, αναγνωρίζοντας τους επιδέξιους χειρισμούς του πιλότου που απέτρεψαν μια τραγωδία.

«Κάτι πήγε στραβά με το αεροπλάνο και έπρεπε να κάνουμε επείγουσα προσγείωση εδώ στην άγρια φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπρετ Φίλιπι κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο με τη χρήση ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, η Wright Air Service αποτελεί βασικό πυλώνα μετακινήσεων για την περιοχή, καθώς μεταφέρει περίπου 40.000 επιβάτες ετησίως μέσω προγραμματισμένων πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών σε μικρές πόλεις.