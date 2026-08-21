Αγωνία επικρατεί από το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, στη δυτική Αλάσκα, έπειτα από την πτώση ενός αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση τσάρτερ και στο οποίο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα. Το αεροπλάνο κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κοντά σε έναν απομακρυσμένο σταθμό ραντάρ, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής της περιφέρειας Αλάσκας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), η πτήση είχε αναχωρήσει από το Άνκορατζ. Στο αεροσκάφος βρίσκονταν έξι επιβάτες και διμελές πλήρωμα (δύο πιλότοι). Η συντριβή εκτιμάται ότι σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που το αεροσκάφος βρισκόταν στη φάση προσέγγισης προς το Ακρωτήριο Νιούενχαμ (Cape Newenham).

Αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία

Αμέσως μετά την αναφορά για πτώση αεροσκάφους κοντά στην εγκατάσταση ραντάρ μεγάλης εμβέλειας στο Cape Newenham, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Αλάσκας σήμανε συναγερμό. Επί τόπου στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες στη δυσπρόσιτη αυτή περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν την άτρακτο και τους οκτώ επιβαίνοντες.

Μέχρι αυτή την ώρα, η τύχη των δύο πιλότων και των έξι επιβατών αγνοείται, καθώς δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την κατάστασή τους.

Ο κ. Τζόνσον υπογράμμισε ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τα αίτια της τραγωδίας. Από την πλευρά του, το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε νεότερες ανακοινώσεις μόλις υπάρξουν διασταυρωμένες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος.