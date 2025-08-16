Η ενδυματολογική επιλογή του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα, προκάλεσε αίσθηση.

Φορώντας ένα φούτερ με το ιστορικό σήμα «CCCP» — σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης — ο Σεργκέι Λαβρόφ, «πυροδότησε» αμέσως μια ξέφρενη ζήτηση στο διαδίκτυο.

Η μπλούζα της εταιρείας SelSovet έγινε ανάρπαστη, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα να ξεπουλούν το απόθεμά τους, μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Lavrov displaying his USSR jumper. What signal is he sending? pic.twitter.com/i1bO9iiAI0 — Lev Havryliv (@LevHavryliv) August 16, 2025

Η απότομη εκτόξευση των πωλήσεων έφερε και προπαραγγελίες για νέες παρτίδες, καθώς η ζήτηση αποδείχθηκε πρωτοφανής.

Το φαινόμενο δεν περιορίστηκε μόνο στην αγορά.

Ξύπνησε πολιτικές μνήμες

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες έσπευσαν να επιβεβαιώσουν την αγορά τους, ενώ άλλοι σχολίαζαν την έντονη νοσταλγία ή την «πολιτική πρόκληση» (όπως έγραψαν) που αντιπροσωπεύει το σύμβολο της ΕΣΣΔ.

Ειδικοί στο λιανεμπόριο επισημαίνουν πως τέτοια «viral» φαινόμενα, προκύπτουν, όταν συνδυάζεται η προβολή ενός διάσημου προσώπου με ιστορικής σημασίας σύμβολα.

Ωστόσο, αν και το ξεπούλημα ήταν καταιγιστικό, το μέλλον της ζήτησης παραμένει αβέβαιο.