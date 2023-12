Σενάριο ταινίας θυμίζει η υπόθεση της εξαφάνισης του Άλεξ Μπάτι, του 17χρονου σήμερα αγοριού από τη Βρετανία, που εξαφανίστηκε στην Ισπανία πριν από έξι χρόνια και εντοπίστηκε τελικά στη Γαλλία.

Ο Άλεξ μίλησε με τη γιαγιά του μέσω βιντεοκλήσης, ενώ πριν της είχε στείλει και μήνυμα στο Facebook, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του διανομέα που τον εντόπισε. «Σ’ αγαπώ, θέλω να γυρίσω σπίτι» ήταν το πρώτο μήνυμα που έστειλε στη γιαγιά του. «Γεια σου γιαγιά, εγώ είμαι ο Άλεξ. Βρίσκομαι στην Τουλούζη της Γαλλίας. Ελπίζω πραγματικά να λάβεις αυτό το μήνυμα. Σε αγαπώ, θέλω να γυρίσω σπίτι», της έγραψε συγκεκριμένα μέσω Facebook.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο BBC ότι το αγόρι είχε μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα από έναν διανομέα που τον εντόπισε σε δρόμο στους πρόποδες των Πυρηναίων νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

A delivery driver who rescued missing Alex Batty in France has told Sky News that the British teenager just wants “to live a normal life”.

Read more: https://t.co/ZTyPavK2Xw pic.twitter.com/LrDRxfilXg

— Sky News (@SkyNews) December 14, 2023