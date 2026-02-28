Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, θα επιφέρουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική σκηνή, κάνοντας ευθεία σύγκριση με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας το 1999.

Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Βούτσιτς ανέφερε ότι, όπως τότε στη Σερβία, έτσι και σήμερα στο Ιράν, ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή της Κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, το 1999 προβλήθηκε το επιχείρημα της «ανθρωπιστικής καταστροφής», ενώ στην πράξη, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιωκόταν η αλλαγή καθεστώτος στο Βελιγράδι και η ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου.

Σύμφωνα με τον Σέρβο Πρόεδρο, διακυβεύεται μια προσπάθεια πολιτικής αναδιάταξης στο Ιράν, και η μετατόπισή του προς τις λεγόμενες δυτικές αξίες. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου διακυβέρνησης, αντίστοιχου με αυτό της Βενεζουέλας, προκρίνοντας, όπως είπε, μια ηγεσία περισσότερο ελεγχόμενη και αποδεκτή στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Βούτσιτς έκανε λόγο για μια «νέα εποχή» στις διεθνείς σχέσεις, όπου, κατά την άποψή του, το Διεθνές Δίκαιο παραμερίζεται και κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού. Τόνισε ότι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις υποχρεώνουν τις μικρότερες χώρες να προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Σερβία θα συνεχίσει με εντατικό ρυθμό την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, ενώ προανήγγειλε ότι μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες θα υπάρξουν ανακοινώσεις, σχετικά με την απόκτηση σύγχρονων και ιδιαίτερα ισχυρών συστημάτων αεράμυνας.