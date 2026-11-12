Ερωτήματα έχουν προκαλέσει οι συνθήκες θανάτου του Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, ενός από τα πλέον έμπειρα στελέχη της ρωσικής διπλωματίας και πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τον θάνατο του 66χρονου διπλωμάτη, χωρίς αρχικά να δώσει πληροφορίες για την αιτία ή τον τόπο όπου άφησε την τελευταία του πνοή, περιοριζόμενο στη διατύπωση ότι πέθανε «ξαφνικά».

Λίγες ώρες αργότερα, καθώς άρχισαν να διατυπώνονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε σε συμπληρωματική ενημέρωση.

Όπως ανέφερε, ο Ντάρτσιεφ πέθανε στη Μόσχα, έπειτα από μάχη με «χρόνια νόσο».

Οι δύο διαφορετικές διατυπώσεις –η αρχική αναφορά σε «ξαφνικό» θάνατο και η μεταγενέστερη αναφορά σε χρόνια ασθένεια– ήταν αρκετές για να προκαλέσουν συζητήσεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, χωρίς πάντως να έχει παρουσιαστεί κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέραν παθολογικών αιτίων.

Ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους διπλωμάτες

Ο Ντάρτσιεφ δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος της ρωσικής διπλωματικής υπηρεσίας.

Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε τη θέση του πρέσβη της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους στις σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Είχε ήδη μακρά εμπειρία στις αμερικανικές υποθέσεις και γνώριζε σε βάθος τους μηχανισμούς της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ο προκάτοχός του, Ανατόλι Αντόνοφ, είχε αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας περιγράψει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τη ρωσική πρεσβεία και δραματικό περιορισμό των διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντάρτσιεφ κλήθηκε να αναλάβει έναν από τους πλέον νευραλγικούς ρόλους της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Οι επαφές με τις ΗΠΑ και οι διαπραγματεύσεις

Ο Ρώσος διπλωμάτης είχε ενεργό ρόλο στις επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον και συμμετείχε σε σημαντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το όνομά του συνδέθηκε με τις προσπάθειες επαναφοράς διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, ενώ συμμετείχε σε συνομιλίες που αφορούσαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη ρωσική διπλωματική ιεραρχία θεωρούνταν ένας από τους πλέον έμπειρους γνώστες των αμερικανικών υποθέσεων και άνθρωπος με άμεση πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, στην ανακοίνωσή του, τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό διπλωμάτη, έμπειρο ηγέτη, πιστό φίλο και μέντορα», καθώς και «άριστο επαγγελματία και εξαιρετικό ειδικό σε θέματα αμερικανικών υποθέσεων».

Όπως σημειώνεται, υπηρέτησε επί σειρά ετών σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Η μακρά πορεία στη ρωσική διπλωματία

Πριν αναλάβει την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, ο Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ είχε διατελέσει επικεφαλής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Είχε επίσης υπηρετήσει στη ρωσική διπλωματική αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ από το 2014 έως το 2021 ήταν πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά.

Η πολυετής παρουσία του στη Βόρεια Αμερική τον είχε καταστήσει μία από τις βασικές προσωπικότητες μέσω των οποίων η Μόσχα διαχειριζόταν τις σχέσεις της με ΗΠΑ και Καναδά.

Η περίπτωση του Βιτάλι Τσούρκιν

Ο θάνατος του Ντάρτσιεφ έφερε στη μνήμη και την περίπτωση ενός ακόμη κορυφαίου Ρώσου διπλωμάτη, του Βιτάλι Τσούρκιν.

Ο επί σειρά ετών μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ πέθανε αιφνιδίως στη Νέα Υόρκη το 2017, μία ημέρα πριν συμπληρώσει τα 65 του χρόνια.

Ο Τσούρκιν, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ρωσικής διπλωματίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο.

Η συζήτηση για τους αιφνίδιους θανάτους Ρώσων αξιωματούχων

Η περίπτωση Ντάρτσιεφ επανέφερε παράλληλα τη δημόσια συζήτηση γύρω από μια σειρά αιφνίδιων ή ασυνήθιστων θανάτων Ρώσων αξιωματούχων, στρατιωτικών και επιχειρηματικών στελεχών τα τελευταία χρόνια.

Από τις αρχές του 2022 έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι υψηλόβαθμων στελεχών του κρατικού μηχανισμού, των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών ασφαλείας και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Μεταξύ των πλέον πρόσφατων περιστατικών αναφέρεται ο θάνατος του 42χρονου στελέχους της Yandex Σεργκέι Λόιτερ, ο οποίος πνίγηκε τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια καταιγίδας στον ποταμό Βόλγα, όπου είχε πάει για ψάρεμα.

Στη λίστα των αιφνίδιων θανάτων που είχαν προκαλέσει έντονη δημοσιότητα περιλαμβάνεται επίσης ο πρώην υπουργός Μεταφορών της Ρωσίας Ρόμαν Σταροβόιτ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά την απομάκρυνσή του από το αξίωμα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τις ρωσικές αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Λίγο αργότερα είχε γίνει γνωστός και ο θάνατος άλλου στελέχους του υπουργείου Μεταφορών από καρδιακή ανακοπή.

Στην περίπτωση του Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη εγκληματικής ενέργειας ή άλλης εξωτερικής παρέμβασης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις διαφορετικές διατυπώσεις που χρησιμοποίησε η Μόσχα για να περιγράψει τον θάνατό του και στο γεγονός ότι επρόκειτο για έναν από τους σημαντικότερους Ρώσους διπλωμάτες σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.