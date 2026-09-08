Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν φορτηγό με ρυμουλκούμενο και άλλα δέκα οχήματα στην Τίζι Ούζου, ανατολικά του Αλγερίου, ανακοίνωσε η αλγερινή πολιτική προστασία.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα σε εθνική οδό, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Trois personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées dans un grave accident de la circulation survenu ce lundi dans la wilaya de Tizi Ouzou, selon un bilan préliminaire de la Protection civile. pic.twitter.com/7nNZg38vky — Le Soir d’Algérie (@soir_officiel) September 7, 2026

Le bilan s’alourdit

Dix morts dans une collision impliquant un semi-remorque et plusieurs véhicules à Tizi-Ouzou https://t.co/MQ7nzq7VHV via @soir_officiel pic.twitter.com/LJ0ky9j5JH — Le Soir d’Algérie (@soir_officiel) September 7, 2026

Η νέα τραγωδία ακολουθεί την ανατροπή λεωφορείου στα τέλη Ιουλίου στην επαρχία Μπουμερντάς, 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου, με 28 νεκρούς.

Το 2025, 3.838 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 37.000 και πλέον τραυματίστηκαν σε τροχαία δυστυχήματα ή ατυχήματα στην Αλγερία, σύμφωνα με την αλγερινή υπηρεσία οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο θεσμό αυτόν, ο ανθρώπινος παράγοντας –ιδίως η απροσεξία, η έλλειψη επαγρύπνησης, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και άλλοι επικίνδυνοι ελιγμοί– θεωρείται πως ήταν η αιτία του 96% και πλέον των δυστυχημάτων.