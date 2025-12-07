Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, χθες Σάββατο όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε στη νότια Αλγερία, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν λεωφορείο πράσινου χρώματος που έχει ανατραπεί, κοντά στον δρόμο στην κοινότητα Τιμπελμπάλα, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια από την Μπασάρ, στον Νότο.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο που συνδέει την Μπασάρ με την Τιντούφ, στο νότιο άκρο της Αλγερίας.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τη «θλίψη» του για το δυστύχημα, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο στην Αλγερία από την 15η Αυγούστου, όταν λεωφορείο έπεσε σε ποταμό κοντά στο Αλγέρι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 επιβαίνοντες σε αυτό.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: jeune-independant.net