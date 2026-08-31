Σε μια αυστηρή και αμφιλεγόμενη απόφαση προχώρησε ο Πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Ταμπούν, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να τερματίσει το μορατόριουμ που ισχύει από το 1993 για τη θανατική ποινή, προκειμένου να εφαρμόζεται αμείλικτα σε υποθέσεις εμπρησμών.

Μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 12 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές, ο Αλγερινός ηγέτης έδωσε εντολή για κατεπείγουσα τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι οι καταδικασμένοι εμπρηστές θα οδηγούνται στην εκτέλεση.

«Θα γίνονται εκτελέσεις»

Η Αλγερία διατηρεί επίσημο μορατόριουμ στην εφαρμογή της θανατικής ποινής από το 1993. Ωστόσο, η σφοδρότητα της πύρινης λαίλαπας οδήγησε τον Πρόεδρο Ταμπούν στην απόφαση να ενεργοποιήσει ξανά το έσχατο μέτρο της ποινής.

«Θα θεσπίσουμε εκ νέου την καταδίκη σε θάνατο των πυρομανών. Θα γίνονται εκτελέσεις αφού εξαντλούνται όλα τα ένδικα μέσα όσων καταδικάζονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλγερινός πρόεδρος σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Ο κ. Ταμπούν απαίτησε το σχετικό νομοσχέδιο να καταρτιστεί, να εγκριθεί από την κυβέρνηση και να υπερψηφιστεί από το κοινοβούλιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Παράλληλα, διαμήνυσε πως «κανένας δεν μπορεί να κάνει την Αλγερία να σκύψει το κεφάλι», ενώ δεσμεύτηκε ότι οι οικογένειες των πυροπαθών που έχασαν τις περιουσίες τους θα έχουν αποζημιωθεί πλήρως από το κράτος επίσης έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Βαρύς απολογισμός και εθνικό πένθος

Οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ενισχύθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους, τις ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, προκάλεσαν ανείπωτη τραγωδία.

Η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, αναστέλλοντας παράλληλα όλες τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Επίσημος αριθμός θυμάτων: Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 12 ανθρώπων στις περιοχές Μπεζάια, Ζιζέλ και Τίζι Ούζου .

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον στις περιοχές . Φόβοι για περισσότερους νεκρούς: Οι αρχές εκφράζουν βάσιμους φόβους ότι ο τελικός αριθμός θα είναι δραματικά υψηλότερος. Ο Υπουργός Υγείας, Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν, χαρακτήρισε τον απολογισμό «πολύ βαρύ».

Οι αρχές εκφράζουν βάσιμους φόβους ότι ο τελικός αριθμός θα είναι δραματικά υψηλότερος. Ο Υπουργός Υγείας, Μοχάμεντ Σαντίκ Αΐτ Μεσαουντέν, χαρακτήρισε τον απολογισμό «πολύ βαρύ». Συλλήψεις: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη πολλών υποπτών για εσκεμμένο εμπρησμό.

Κύμα οργής και συγκίνησης στη χώρα

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην κοινωνία της Αλγερίας. Από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από συγκλονιστικά βίντεο που απεικονίζουν κατοίκους παγιδευμένους στις φλόγες, σε μια παραθαλάσσια και ορεινή ζώνη με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Σκηνές βαθιάς οδύνης καταγράφηκαν στην πόλη Ζιζέλ, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να απευθύνει το ύστατο χαίρε σε ομαδική κηδεία θυμάτων της πυρκαγιάς.