Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στην Αλγερία, καθώς ένα νέο κύμα καταστροφικών πυρκαγιών σαρώνει διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη λάβει σαφείς οδηγίες να ξεκινήσουν μια ευρεία επιχείρηση απογραφής των ζημιών, με στόχο την άμεση οικονομική ανακούφιση και αποζημίωση των πυροπαθών.

Την ίδια ώρα, η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται αδιάκοπα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην πρώτη γραμμή, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τα διάσπαρτα μέτωπα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν, ιδιαίτερα, το βόρειο τμήμα της χώρας.

Η Αλγερία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια γνώριμη απειλή, καθώς τα τελευταία χρόνια βιώνει ολοένα και πιο φονικές πυρκαγιές.

Η κλιματική έξαρση έχει αφήσει πίσω της δεκάδες θύματα, καταστρέφοντας παράλληλα εκατομμύρια στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, καθώς και αμέτρητες περιουσίες.