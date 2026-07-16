Μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Ιουλίου σε προάστιο του Αλγερίου, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 19 να τραυματίζονται από σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφείο.

ο περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Μοχαμαντιά, την ώρα που η χώρα της Βόρειας Αφρικής δοκιμάζεται σκληρά από ένα ακραίο κύμα καύσωνα, έχοντας καταγράψει σχεδόν χίλιες πύρινες εστίες μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στο ίδρυμα, περισσότεροι από 19.000 πυροσβέστες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση σε ολόκληρη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων μετώπων.

Βίντεο δείχνει την φωτιά όπως φαίνεται έξω από το ορφανοτροφείο:

Τρόμος στο Ίδρυμα Παιδικής Πρόνοιας