Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Ιουλίου σε προάστιο του Αλγερίου, με τουλάχιστον 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 19 να τραυματίζονται από σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφείο.
ο περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Μοχαμαντιά, την ώρα που η χώρα της Βόρειας Αφρικής δοκιμάζεται σκληρά από ένα ακραίο κύμα καύσωνα, έχοντας καταγράψει σχεδόν χίλιες πύρινες εστίες μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.
Ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στο ίδρυμα, περισσότεροι από 19.000 πυροσβέστες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση σε ολόκληρη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων μετώπων.
Βίντεο δείχνει την φωτιά όπως φαίνεται έξω από το ορφανοτροφείο:
Τρόμος στο Ίδρυμα Παιδικής Πρόνοιας
Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο Ίδρυμα Παιδικής Πρόνοιας που βρίσκεται στην κοινότητα Μοχαμαντιά, στα προάστια του Αλγερίου. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έφτασαν στο φλεγόμενο κτίριο γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, αντικρίζοντας εκτεταμένες φλόγες και πυκνούς καπνούς.
Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο κτίριο, ενώ 19 άλλοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι και με αναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκομεία.
Οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των ηλικιών των θυμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκονται και ανήλικα παιδιά που φιλοξενούνταν στη δομή.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Σιφί Γκριέμπ, μετέβη εσπευσμένα στα νοσοκομεία Ζεραλντά και Μουσταφά Μπασά προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
Βίντεο δείχνει τον Πρωθυπουργό της Αλγερίας στο νοσοκομείο:
Πάνω από 900 πυρκαγιές σε επτά ημέρες
Η τραγωδία στο ορφανοτροφείο σημειώθηκε σε μια περίοδο που η Αλγερία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος ενός παρατεταμένου και ασυνήθιστα ισχυρού καύσωνα, ο οποίος πλήττει κυρίως το βόρειο τμήμα της χώρας.
Όπως δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων APS ο υποδιευθυντής επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, Καρίμ Χαρμπί, από τις 8 έως τις 15 Ιουλίου καταγράφηκαν συνολικά 932 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των δυνάμεων κατάσβεσης, οι 913 από αυτές είχαν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η εμφάνιση νέων εστιών παραμένει συνεχής λόγω των συνθηκών ακραίας ξηρασίας.
Το τίμημα στην πρώτη γραμμή της μάχης είναι ήδη βαρύ. Στην επαρχία Σετίφ, ένας 59χρονος δημοτικός υπάλληλος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, προσπαθώντας να προστατεύσει την περιοχή του από τις φλόγες.
Γιγαντιαία κινητοποίηση ενάντια στον πύρινο εφιάλτη
Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση της Αλγερίας έχει θέσει τις υπηρεσίες της σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Στα μέτωπα των πυρκαγιών επιχειρούν πανίσχυρες πυροσβεστικές δυνάμεις:
- Περισσότερα από 19.000 μέλη προσωπικού (πυροσβέστες και διασώστες).
-
Πάνω από 700 πυροσβεστικά φορτηγά και ειδικά οχήματα.
-
6 ελικόπτερα και 12 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μόνιμη απειλή για την Αλγερία κάθε καλοκαίρι, όμως τα τελευταία χρόνια η έντασή τους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρούς και κατεστραμμένες περιουσίες.
Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ορισμένα από τα μέτωπα να οφείλονται σε οργανωμένους εμπρησμούς, έχοντας ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων το προηγούμενο διάστημα.
🚨⚫🇩🇿 Drame en Algérie : 11 morts et 19 blessés dans l’incendie d’un foyer pour orphelins (Bilan provisoire)
Les services de la Protection civile ont annoncé ce jeudi un bilan provisoire de 11 morts et 19 blessés après l’incendie d’un établissement pour l’enfance assistée situé… pic.twitter.com/8vwjgpDwXG
— LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026
🚨🇩🇿 Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu à l’hôpital des Grands Brûlés de Zéralda puis au CHU Mustapha-Pacha pour s’enquérir de l’état de santé des victimes de l’incendie du foyer pour l’enfance assistée de Mohammadia.
Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, il… pic.twitter.com/JvHQ8hRl2W
— LeLien (@LeLienofficiel) July 16, 2026