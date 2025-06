Ο λογαριασμός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο «X» μοιράζεται ένα βίντεο που ξεκινά με σκηνές ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και φρικαλεοτήτων στη Γάζα, ακολουθούμενο από πλάνα ανθρώπων που γιορτάζουν την πτώση των ιρανικών πυραύλων στο Ισραήλ και τη ζημιά που προκάλεσαν.

«Πύραυλοι που ενθουσίασαν τους ευγενείς του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του.

Missiles that delighted the noble of the world pic.twitter.com/vz7VrD5uDd

