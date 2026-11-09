Στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που συνδυάζει τεχνολογία, δισεκατομμύρια δολάρια, προσωπικές σχέσεις και ζητήματα εθνικής ασφάλειας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο CEO της Nvidia, Jensen Huang.

Ο 63χρονος επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού παραδέχθηκε σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους της εταιρείας ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του και ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια και τους συνεργάτες του.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν τη σχέση του με την Alice Huang, γνωστή και ως Huang Le, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας data centers με έδρα τη Σιγκαπούρη που εξελίχθηκε σε σημαντικό πελάτη της Nvidia.

Ποια είναι η Alice Huang

Η Alice Huang είναι Κινέζα υπήκοος και είχε διατελέσει ανώτατο στέλεχος της Megaspeed International. Παρά το κοινό επώνυμο, δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τον Jensen Huang.

Σύμφωνα με εταιρικά στοιχεία και δημοσιεύματα, η Huang είχε αναλάβει θέση managing director στη Megaspeed όταν η εταιρεία απέκτησε τη σημερινή της μορφή το 2023.

Η Megaspeed δραστηριοποιείται στον χώρο των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ασία και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικούς αγοραστές εξοπλισμού της Nvidia στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται στοιχεία εμπορικών συναλλαγών, εταιρείες του ομίλου φέρονται να αγόρασαν εξοπλισμό Nvidia αξίας άνω των 4,8 δισ. δολαρίων μέσα σε περίπου δύο χρόνια.

Οι κοινές εμφανίσεις με τον Jensen Huang

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς γνωρίστηκαν οι δύο τους ούτε πόσο διήρκεσε η προσωπική τους σχέση.

Η Alice Huang είχε πάντως εμφανιστεί δημόσια κοντά στον CEO της Nvidia σε επαγγελματικές και κοινωνικές συναντήσεις στην Ασία.

Τον Ιούνιο του 2024 είχε φωτογραφηθεί να κάθεται δίπλα στον Jensen Huang σε μπαρ στην Ταϊπέι, μαζί με στελέχη εταιρειών τεχνολογίας, ενώ περίπου έναν χρόνο αργότερα εμφανίστηκε ξανά κοντά του έξω από εστιατόριο της Ταϊβάν μετά από δείπνο στελεχών του κλάδου.

Οι υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών

Η υπόθεση πήρε πολύ σοβαρότερη διάσταση όταν δημοσιεύματα των New York Times και Financial Times ανέφεραν ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εξετάσει τις σχέσεις της Alice Huang με την Κίνα.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, αμερικανικές αρχές φέρονται να είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Huang παρείχε πληροφορίες στο Πεκίνο και ότι ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας με στόχο τη συλλογή πληροφοριών γύρω από τη Nvidia και τον επικεφαλής της.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν αποδειχθεί σε δικαστήριο, ενώ η κινεζική πλευρά έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Στο επίκεντρο τα προηγμένα chips της Nvidia

Το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών δεν περιορίζεται στην προσωπική σχέση των δύο.

Η Megaspeed είχε ήδη βρεθεί υπό έλεγχο σχετικά με το κατά πόσο προηγμένα chips της Nvidia, των οποίων η εξαγωγή προς την Κίνα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, μπορούσαν να καταλήξουν ή να χρησιμοποιηθούν από κινεζικές εταιρείες μέσω υποδομών στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν εάν τέτοια δίκτυα data centers θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κινεζικές εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένη υπολογιστική ισχύ χωρίς τα chips να αποστέλλονται απευθείας στην Κίνα. Η Megaspeed έχει αρνηθεί ότι παραβίασε τους αμερικανικούς περιορισμούς.

Έρευνα από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia

Μετά τις αποκαλύψεις, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο Jensen Huang αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Η Nvidia υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι παραβιάστηκαν εταιρικά απόρρητα ή ότι τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Jensen Huang έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα και θα συνεχίσει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του ως CEO της εταιρείας.

Το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει και στο πολιτικό επίπεδο στις ΗΠΑ.

Τρεις κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν ζητήσει από τον Jensen Huang να ενημερώσει το Κογκρέσο σχετικά με τις επαφές του με την Alice Huang και τα πρωτόκολλα της Nvidia για την προστασία της εταιρείας από ξένες επιχειρήσεις κατασκοπείας.

Οι Αμερικανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία της προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ΗΠΑ και Κίνα βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, μια υπόθεση που ξεκίνησε ως προσωπικό ζήτημα του ισχυρότερου ίσως στελέχους της παγκόσμιας βιομηχανίας chips έχει πλέον μετατραπεί σε θέμα που αγγίζει τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, τους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και την εθνική ασφάλεια.