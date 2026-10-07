Στο ενδεχόμενο ο Αλκέτ Ριζάι να έχει διαφύγει είτε στην Αλβανία είτε στο Κόσοβο προσανατολίζονται οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνισή του, μετά τη μη επιστροφή του στις φυλακές Δομοκού στις 14 Σεπτεμβρίου, έπειτα από άδεια που είχε λάβει.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τις τελευταίες κινήσεις του, καθώς μία ημέρα πριν από τη μη επιστροφή του είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Το επεισόδιο στην Ανάβυσσο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ριζάι είχε μεταβεί στο κατάστημα με το αυτοκίνητό του και παρέα άλλων ατόμων.

Κατά πληροφορίες, είχε βάλει μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του beach bar να βγει έξω και να του κάνει παρατήρηση.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Θαμώνες και εργαζόμενοι βγήκαν έξω, παρακολουθώντας την ένταση.

Σε εκείνο το σημείο, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο.

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή ρόλο του στο επεισόδιο.

Συνελήφθη 27χρονος για τους πυροβολισμούς

Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 27χρονος Αφγανός, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας στο beach bar.

Ο 27χρονος κατηγορείται ότι αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο περαστικοί, ευτυχώς ελαφρά.

Η νέα μαρτυρία για αστυνομικό φάρο

Την ίδια ώρα, νέα μαρτυρία που εξετάζουν οι Αρχές ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να διέφυγε ο Ριζάι μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε οδηγός, αυτοκίνητο που κινούνταν πίσω του ενεργοποίησε φάρο παρόμοιο με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε συμβατικά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι κάποιος από τους επιβάτες του συγκεκριμένου οχήματος του μίλησε μέσω μεγαφώνου.

Η κατάθεση αυτή εξετάζεται από τις αστυνομικές Αρχές, καθώς ενδέχεται να δώσει επιπλέον στοιχεία για τη διαδρομή και τον τρόπο διαφυγής του βαρυποινίτη.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις του Ριζάι και να εντοπιστούν πιθανά πρόσωπα που μπορεί να τον βοήθησαν.

Το σενάριο διαφυγής εκτός Ελλάδας εξετάζεται πλέον σοβαρά, με την Αλβανία και το Κόσοβο να βρίσκονται μεταξύ των πιθανότερων προορισμών που ερευνούν οι αστυνομικοί.