Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής και διπλωματικής ηγεσίας πραγματοποιήθηκε η αλλαγή της ηγεσίας της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή της ΕΛΔΥΚ, έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτηρίου Σταυριανάκου».

Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Σπυρίδων Γκουλούσης διαδέχεται τον απερχόμενο Συνταγματάρχη Πεζικού Ιωάννη Νάσιο.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Βασίλης Πάλμας, ως εκπρόσωπος του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου,  ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Κόλλιας Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι των τοπικών και θρησκευτικών αρχών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και λοιποί προσκεκλημένοι.

