Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι νόμοι για την ελευθερία του λόγου πρέπει να αλλάξουν μετά τη σύλληψη του Γκράχαμ Λίνεχαν, δήλωσε ο Γουές Στρίτινγκ.

Ο κ. Στρίτινγκ, Υπουργός Υγείας, πρότεινε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν ήταν η κατάλληλη, μετά την σύλληψη του δημιουργού «Ted Creator» από πέντε ένοπλους αξιωματικούς στο αεροδρόμιο Χίθροου, καθώς αποβιβαζόταν από μια πτήση από τις ΗΠΑ.

Ο Λίνεχαν, ο οποίος είναι επικριτής της ιδεολογίας των τρανσέξουαλ, δήλωσε ότι κρατήθηκε «ως τρομοκράτης» και κλειδώθηκε σε ένα κελί επειδή αστειεύτηκε για τα άτομα τρανς στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση σηματοδοτεί την τελευταία εμφάνιση της αστυνομίας που διερευνά ηλεκτρονικά σχόλια, αγνοώντας τα πιο σοβαρά εγκλήματα, παρά τις υποσχέσεις των Εργατικών για την αντιμετώπιση τέτοιων αδικημάτων.

Την Τετάρτη, ο κ. Στρίτινγκ άφησε παραθυράκι για αλλαγή του νόμου σε απάντηση της υπόθεσης σχετικά με τη σύλληψη του Λίνεχαν.

Είπε στο BBC Radio 4 ότι «αν και το Κοινοβούλιο έχει όλο και περισσότερες προσδοκίες από την αστυνομία, χάθηκαν το επίκεντρο και οι προτεραιότητες του κοινού, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε».

«Είναι δύσκολο για την αστυνομία μερικές φορές, επειδή πρέπει να εφαρμόσουν το νόμο όπως είναι γραμμένος, όχι όπως μερικές φορές προοριζόταν.

«Όταν πρόκειται να επικρίνουμε την αστυνομία, η αστυνομία είναι εκεί για να επιβάλει τους νόμους που κάνει το Κοινοβούλιο και αν δεν τηρήσουμε τον νόμο σωστά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην αστυνομία για την επιβολή των νόμων που δεν έχουμε δίκιο ως νομοθέτες».

Σε προηγούμενη συνέντευξη, ο κ. Στρίτινγκ δήλωσε στο Sky News: «Θα προτιμούσαμε να βλέπουμε την αστυνομία μας στους δρόμους και όχι στην αστυνόμευση των τουίτς».

Την Τρίτη το απόγευμα, ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού πρότεινε η αστυνομία να επικεντρωθεί σε θέματα που «έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις κοινότητές τους».

Είπε: «Αυτό είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα για την αστυνομία, αλλά ο πρωθυπουργός και ο υπουργός ήταν σαφείς σχετικά με τις προτεραιότητές τους σε ό,τι αφορά στο έγκλημα και την αστυνόμευση -που αντιμετωπίζει την αντικοινωνική συμπεριφορά, τις κλοπές καταστημάτων και το έγκλημα στο δρόμο, καθώς και τη μείωση του σοβαρού βίαιου εγκλήματος, όπως τα μαχαιρώματα και η βία κατά των γυναικών».

«Ο ίδιος ο Αστυνομικός Επίτροπος έχει μιλήσει προηγουμένως για τους νεοσύλλεκτους που συμμετέχουν στην αστυνομία για να προστατεύσουν το κοινό, και ότι θέλει να υπάρχει η αστυνομία για να προστατεύει το κοινό, ξοδεύοντας το χρόνο τους με ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις κοινότητές τους».

Πρόσθεσε ότι ο Κιρ Στάρμερ δεν συμφώνησε με ένα σχόλιο από τον Ίλον Μασκ στο X, πως η σύλληψη έδειξε ότι η Βρετανία ήταν τώρα «αστυνομικό κράτος».

Ο Μασκ δήλωσε: «Αντί να συλλάβει βίαιους εγκληματίες, η αστυνομία στη Βρετανία έχει εντολές να συλλάβει ανθρώπους που λένε την αλήθεια στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης».

Αλλά ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός μίλησε προηγουμένως για το πώς είναι έντονα υπέρ της ελευθερίας του λόγου και της μακράς, περήφανης ιστορίας της ελευθερίας του λόγου σε αυτή τη χώρα και θα συνεχίσει να το κάνει».

Ο 57χρονος Λίνεχαν έγραψε ότι «συνελήφθη στο αεροδρόμιο ως τρομοκράτης, και κλειδώθηκε σε ένα κελί ως εγκληματίας», προσθέτοντας: «Μου απαγορεύεται να μιλήσω στο διαδίκτυο επειδή έκανα αστεία που αναστάτωσαν κάποιους ψυχικούς cross-dressers.

«Για μένα, αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα πέρα από αμφιβολία: το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει μια χώρα που είναι εχθρική στην ελευθερία του λόγου, εχθρική προς τις γυναίκες και πολύ εξυπηρετική για τις απαιτήσεις των βίαιων και καταχρηστικών ανδρών που έχουν μετατρέψει την αστυνομία σε προσωπική τους ομάδα».

Ο Λίνεχαν συνελήφθη για τρεις αναρτήσεις στο Χ. Χωρίς να τον κατονομάσει, ένας εκπρόσωπος της Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαίωσε ότι ένας 57χρονος άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου για παραβίαση του άρθρου 3Α του νόμου περί δημόσιας τάξης του 1986.

Το αδίκημα καλύπτει τη χρήση λέξεων, συμπεριφοράς ή εμφάνισης γραπτού υλικού που προορίζεται να προκαλέσει θρησκευτικό ή σεξουαλικό μίσος.

Το 2010, το άρθρο 3Α του νόμου τροποποιήθηκε για να δημιουργήσει αδικήματα που «σκόπιμα αναμοχλεύουν το μίσος σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό». Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό που να καλύπτει τα άτομα τρανς.

Αναφερόμενος στη σύλληψή του σε μια μακρά ανάρτηση στο μπλογκ του, ο Λίνεχαν έγραψε: «Τη στιγμή που βγήκα από το αεροπλάνο στο Χίθροου, πέντε ένοπλοι αστυνομικοί με περίμεναν. Όχι ένας, όχι δύο – πέντε. Με συνόδευσαν σε ιδιωτικό χώρο και μου είπαν ότι συλλαμβάνομαι για τρία τουίτς.

«Σε μια χώρα όπου οι παιδεραστές διαφεύγουν από την καταδίκη, όπου τα μαχαιρώματα είναι εκτός ελέγχου, όπου οι γυναίκες δέχονται επιθέσεις και παρενοχλούνται κάθε φορά που συγκεντρώνονται για να μιλήσουν, το κράτος κινητοποίησε πέντε ένοπλους αξιωματικούς για να συλλάβει έναν συγγραφέα κωμωδίας για το τουίτ του. Σας υπόσχομαι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου».

Όταν απελευθερώθηκε, είπε ο Λίνεχαν, είπε ότι του δόθηκε κάτι σαν έγγραφο εγγύησης – δηλαδή ότι δεν του επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το X.

Πρόσθεσε: «Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχουν απειλές, ούτε διαλέξεις για τη σοβαρότητα των εγκλημάτων μου – απλώς μια νομική εντολή που αποσκοπεί να με κάνει να το βουλώσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια απαίτηση να αντιμετωπίσω μια περαιτέρω συνέντευξη τον Οκτώβριο».

O Λίνεχαν ισχυρίστηκε ότι ένιωσε τόσο άγχος που χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη: «Το άγχος της σύλληψης για τα αστεία μου απείλησε κυριολεκτικά τη ζωή μου!»