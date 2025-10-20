Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Νέο πλαίσιο στις εξελίξεις στο Κυπριακό δρομολογεί η «αλλαγή σελίδας στα Κατεχόμενα» με την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν από τον πρώτο κιόλας γύρο των «προεδρικών εκλογών» την Κυριακή (19/10) έναντι του Ερσίν Τατάρ, καθώς από τη στάση του θα κριθεί πλέον αν θα υπάρξει πρόοδος και σε ποια κατεύθυνση.

Καθοριστικό για τις εξελίξεις θα είναι το πρώτο ραντεβού του Ερχιουρμάν με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, που θα αποκαλύψει τις προθέσεις του. Η συνεργασία των δύο πολιτικών ανδρών θα πρέπει να ξεπεράσει τον σκόπελο από το γεγονός ότι ο εκλεκτός του Ερντογάν για τη θέση στα Κατεχόμενα ήταν ο αντίπαλος του Ερχιουρμάν, δηλαδή ο ηττημένος Τατάρ.

Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος έσπευσε να συγχαρεί τον Ερχιουρμάν, λέγοντας πως εύχεται η «εκλογική διαδικασία» να είναι «επωφελής για τις χώρες μας και για την περιοχή». Ανέφερε, μάλιστα πως ως Τουρκία «θα συνεχίσουμε μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας, να υπερασπιζόμαστε σε κάθε πλατφόρμα τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” (ΤΔΒΚ)».

Αντίθετα, ο κυβερνητικός του εταίρος και επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Μπαχτσελί έσπευσε να αμφισβητήσει ανοιχτά το αποτέλεσμα της κάλπης, ζητώντας ακύρωση των εκλογών και την ένταξη των Κατεχομένων στην Τουρκία. «Το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή του στη Δημοκρατία της Τουρκίας», τόνισε χαρακτηριστικά

Οι επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό

Το ενδιαφέρον όλων στρέφεται πλέον στο πώς ο ίδιος ο Τουφάν Ερχιουρμάν θα κινηθεί αναφορικά με το Κυπριακό, καθώς έχει ήδη απορρίψει τη λύση των δύο κρατών, που στήριζε ο προκάτοχός του Ερσίν Τατάρ και έχει μιλήσει για το μοντέλο της ομοσπονδίας.

Η πρώτη τοποθέτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν είχε τη μορφή των ευχαριστιών προς όσους τον υποστήριξαν και τα μηνύματα ότι θα εργαστεί με συναίνεση. Ωστόσο, δεν περιελάμβανε καμία αναφορά στο Κυπριακό, όμως είχε αναφορά στο θέμα της «εξωτερικής πολιτικής» με τον ίδιο να διαμηνύει ότι αυτή θα ασκείται σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα. Προσεκτικός στις διατυπώσεις του ο Ερχιουρμάν κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση για τα επινίκια, είπε απλά ότι θα εργαστεί σε συνεννόηση με την Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τα συγχαρητήριά τους.

Το πρώτο του ταξίδι που θα είναι στην Άγκυρα θα δείξει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας και πώς σκοπεύει να χειριστεί και ο ίδιος τις συνομιλίες για το Κυπριακό, σε σχέση με συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί από τουρκικής πλευράς: α) η πρόταση για λύση δύο κρατών που μπήκε στο τραπέζι από τον Τατάρ, και β) η υιοθέτηση ψηφίσματος από την ψευδοβουλή υπέρ της λύσης δύο κρατών. Ενέργειες και αποφάσεις που είχαν ως τώρα τη σφραγίδα της Άγκυρας.

Η αντίδραση του Κύπριου προέδρου

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κατέβαλε προσπάθειες να έχει μια πρώτη απευθείας επικοινωνία με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω γραπτής δήλωσης.

Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχάρη τον Ερχιουρμάν για την ανάδειξή του στη θέση του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Γραπτή δήλωση του @PresidentCYP κ. Νίκου Χριστοδουλίδη για την εκλογή του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότηταςhttps://t.co/KboWILjQYk — Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (@PIOcy) October 20, 2025

Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες για επίλυση του θέματος. Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Επόμενα βήματα στο Κυπριακό

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα αναμένεται -όπως γράφει ο Φιλελεύθερος- να ξεκινήσει μια νέα κινητικότητα από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της εξαγγελθείσας νέας άτυπης πολυμερούς πριν το τέλος του χρόνου. Κατά την συνάντηση του Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τα μέρη ότι μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα θα πραγματοποιήσει νέα αποστολή η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην περιοχή.

Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται στο νησί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου για συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη όσο και με νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Κατά τη επίσκεψη Ολγκίν θα διαφανεί εάν διαφοροποιούνται τα πράγματα σε σχέση με προηγουμένως και εάν σε αντίθεση με τον Τατάρ, ο Ερχιουρμάν δεν θα έχει πρόβλημα για μια κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά την επίσκεψη Ολγκίν θα ξεκαθαρίσουν και οι ημερομηνίες ως προς τη σύγκληση της επόμενης άτυπης πενταμερούς η οποία σε κάθε περίπτωση αναμένεται πριν το τέλος χρόνου.