Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί. Ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του USS «Frank E. Petersen Jr.».

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», ενώ ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση».

Έπειτα, προειδοποιεί τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ.

Το συγκεκριμένο αμερικανικό αντιτορπιλικό, μαζί με το USS «Michael Murphy», διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι το πέρασμα είναι πλήρως απαλλαγμένο από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command).

