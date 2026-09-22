Τόνοι χρυσού της Βενεζουέλας αξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων έφυγαν από το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη μετά από «πάγωμα» επτά ετών.

Ειδικότερα, 31 τόνοι χρυσού που διατηρούνταν στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Αγγλίας από το 2018 κατευθύνονται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (New York Fed) και όχι στο Καράκας.

Η Βενεζουέλα κατέληξε σε συμφωνία για τη μεταφορά των επί μακρόν «παγωμένων» αποθεμάτων χρυσού της από το Λονδίνο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (New York Fed), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Βάσει της νέας συμφωνίας, η Βενεζουέλα θα αποκτήσει τη νομική κυριότητα του χρυσού, αλλά δεν θα της επιτραπεί να τον πουλήσει ή να τον παραλάβει φυσικά. Αντίθετα, οι ράβδοι χρυσού θα χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείων από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Βίντεο με την μεταφορά του χρυσού από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη:

Γιατί «πάγωσε» αρχικά ο χρυσός

Η κρίση ξεκίνησε το 2018, μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα. Το Λονδίνο αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Νικολάς Μαδούρο (Nicolas Maduro) ως πρόεδρο και αντ’ αυτού στήριξε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό (Juan Guaido), χρησιμοποιώντας αυτό ως αιτιολογία για να κρατήσει τον χρυσό κλειδωμένο στα θησαυροφυλάκιά του. Τα αποθέματα παρέμειναν «παγωμένα» ακόμη και μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, αλλά και μετά τις απευθείας εκκλήσεις της κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες (Delcy Rodriguez) προς τον Βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας. Για επτά χρόνια, το Καράκας αδυνατούσε να αποκτήσει πρόσβαση στον ίδιο του τον χρυσό.

Τι αλλάζει πραγματικά η νέα συμφωνία

Η συμφωνία επιτεύχθηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης υπό την Ντέλσι Ροντρίγκες και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Ο νομικός έλεγχος του χρυσού θα παραδοθεί στο Καράκας, αλλά οι αυστηροί όροι που επιβάλλονται από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένουν σε ισχύ. Τα αποθέματα δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ούτε να πωληθούν στην ελεύθερη αγορά. Αντίθετα, οι 31 τόνοι θα χρησιμεύσουν ως εγγύηση για τον εξωτερικό δανεισμό και τις πιστώσεις που επιδιώκει η Βενεζουέλα από διεθνείς δανειστές. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να χρηματοδοτήσουν την ανασυγκρότηση της χώρας μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς τον Ιούνιο, καθώς και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μακροχρόνιας πληθωριστικής κρίσης στη Βενεζουέλα.

Ο χρυσός παραμένει στη Δύση, απλώς σε διαφορετικό θησαυροφυλάκιο

Παρά τη συμφωνία, ο χρυσός δεν θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Θα μεταφερθεί απλώς από τα υπόγεια θησαυροφυλάκια του Λονδίνου σε εκείνα της Νέας Υόρκης, παραμένοντας υπό την κατοχή δυτικών ιδρυμάτων. Στην πραγματικότητα, τα αποθέματα παραμένουν «αιχμάλωτα», μετατοπιζόμενα από τη μία δυτική πρωτεύουσα στην άλλη, αντί να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, το Καράκας.