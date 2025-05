Ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις και ξέσπασαν πυρκαγιές στην προσωρινή πρωτεύουσα του Σουδάν, την πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, ιδίως στην περιοχή του λιμανιού, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές που αποδίδονται στους παραστρατιωτικούς κατά τα φαινόμενα συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Οι επιδρομές drones σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση του πολέμου, καθώς η πόλη αυτή του ανατολικού Σουδάν έχει μετατραπεί σε κόμβο —διοικητικό, συγκοινωνιακό, ανθρωπιστικό— και στην έδρα της διορισμένης από τον στρατό κυβέρνησης.

Rapid Support Forces have targeted fuel tanks at Port Sudan International Airport with a kamikaze drone, following a similar strike near the airport on Monday.

➡️ A big fire has erupted at the impact site.

➡️ All staff and travelers have been evacuated from the airport. pic.twitter.com/IwcCSrMkMS

