Τη μεταφορά των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (14/10), η Χαμάς, όπως ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές των διαπραγματεύσεων.

Όσο καθυστερεί η παράδοση των σορών των ομήρων, το Ισραήλ αυξάνει την πίεση, με αξιωματούχους του Τελ Αβίβ να δηλώνουν ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (15/10).

Επομένως η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό, που είναι κρίσιμη για την επιβίωσή του, θα μειωθεί για να ασκηθεί πίεση στην οργάνωση να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά.