Συνολικά 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με εθνικά και φυλετικά κίνητρα στην Αμπιέι, περιοχή στα σύνορα του Σουδάν και του νότιου Σουδάν που διεκδικούν το Χαρτούμ και η Τζούμπα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

JUBA – Nineteen people, one of them a humanitarian worker, were killed in ethnic clashes over the weekend in the Abyei region straddling the border between Sudan and South Sudan and claimed by both, local authorities said. https://t.co/xMzhC6Q415

— VOA Africa (@VOAAfrica) February 4, 2024