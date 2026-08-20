Οι σοροί δύο Βέλγων ορειβατών, οι οποίοι αγνοούνταν στις ελβετικές Άλπεις για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, εντοπίστηκαν, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η αστυνομία στην περιοχή του Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, η οποία διατηρεί βάση δεδομένων με ανθρώπους που αγνοούνται τον τελευταίο αιώνα, ανέφερε ότι η υποχώρηση των παγετώνων έχει οδηγήσει στην εμφάνιση λειψάνων ανθρώπων που είχαν εξαφανιστεί πριν από δεκαετίες.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, σημειώνει το Associated Press, ένας πεζοπόρος εντόπισε ανθρώπινα λείψανα που αποκαλύφθηκαν μετά την τήξη του παγετώνα Trift, νότια της πόλης της Λουκέρνης, γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση ανάσυρσης, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (19/8) η περιφερειακή κυβέρνηση.

Οι εξετάσεις DNA που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομείο του Βαλέ έδειξαν ότι τα λείψανα ανήκαν σε δύο Βέλγους ορειβάτες, ηλικίας 39 και 41 ετών όταν εξαφανίστηκαν κοντά στο όρος Weissmies, αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, το 1992.

Ολοένα και συχνότερες τέτοιες ανακαλύψεις

Τέτοιες ανακαλύψεις δεν είναι κάτι καινούργιο, ωστόσο έχουν γίνει συχνότερες καθώς οι παγετώνες της Ελβετίας λιώνουν με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς.

Πριν από τρία χρόνια, εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι ένα πτώμα που είχε εντοπιστεί σε ελβετικό παγετώνα κοντά στο Μάττερχορν ανήκε σε έναν Γερμανό ορειβάτη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί το 1986.

Πολλοί επιστήμονες αποδίδουν την πρόσφατη επιτάχυνση της τήξης των παγετώνων στην Ελβετία και αλλού στην υπερθέρμανση του πλανήτη.