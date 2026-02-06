Ο Ιταλικός Τύπος αποκαλύπτει το λεγόμενο «penis-gate». Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι άλτες του σκι φέρονται να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους για καλύτερες επιδόσεις. Όσο πιο φαρδιά η στολή, τόσο μεγαλύτερη η απόσταση πτήσης.

Σε 26 χρόνια ιστορίας, η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (WADA) έχει διερευνήσει κάθε είδους υπόθεση χρήσης απαγορευμένων ουσιών από αθλητές. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η σύνδεση ανάμεσα σε ένα μεγαλύτερο πέος και ένα μακρύτερο άλμα χρειάζεται, φυσικά, εξήγηση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers διαπίστωσε ότι κάθε αύξηση κατά 2 εκατοστά στην περιφέρεια της στολής του άλτη μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 4% και αυξάνει την άντωση (αεροδυναμική δύναμη) κατά 5%. Με απλά λόγια, μια διαφορά μόλις 2 εκατοστών στη στολή μπορεί να μεταφραστεί σε 5,8 επιπλέον μέτρα στο άλμα.

Οι μετρήσεις για τις αγωνιστικές στολές γίνονται μέσω τρισδιάστατου σαρωτή (3D scanner), ξεκινώντας από το χαμηλότερο σημείο των γεννητικών οργάνων. Σύμφωνα και με ρεπορτάζ του Γερμανικού Τύπου ορισμένοι αθλητές παρακάμπτουν το σύστημα είτε κάνοντας ενέσεις στο πέος είτε τοποθετώντας πηλό μέσα στα εσώρουχά τους, προκειμένου να αυξήσουν προσωρινά τις σωματικές τους διαστάσεις.

Έτσι, οι στολές τους είναι πιο φαρδιές και τους προσφέρουν πλεονέκτημα την ώρα του αγώνα. Με λίγα λόγια, γίνονται… προσωρινά υπερπροικισμένοι.

Tο άλμα με σκι λοιπόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου. Προαγωνιστικές ενέσεις για αύξηση του όγκου των γεννητικών οργάνων, ώστε οι αθλητές να μπορούν να φορούν πιο φαρδιές στολές που προσφέρουν μεγαλύτερη ώθηση από την επιτρεπόμενη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, με τον τρόπο αυτό οι αθλητές μπορούν να αποφύγουν και τους ελέγχους. Οι σημερινοί έλεγχοι, ακόμη και με τη χρήση εξελιγμένων σαρωτών, δεν μπορούν να εντοπίσουν παρατυπίες όταν η διόγκωση αποδίδεται σε «σωματικούς λόγους», επιτρέποντας έτσι τη χρήση πιο φαρδιών στολών και αποφέροντας αθέμιτα αγωνιστικά οφέλη.

Οι αυστηρότατοι κανονισμοί της FIS για τις στολές των αλτών

Σημειώνεται πως οι ισχύοντες κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) καθορίζουν με απόλυτη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής στολής: τον τρόπο ραφής, τις επιτρεπόμενες ραφές, καθώς και τις απαγορευμένες παρεμβάσεις.

Η στολή πρέπει να απέχει από το σώμα του αθλητή από δύο έως τέσσερα εκατοστά σε συγκεκριμένα σημεία, χωρίς καμία εξαίρεση. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισονομίας και η αποφυγή αθέμιτων πλεονεκτημάτων, βάσει λεπτομερών μελετών αεροδυναμικής.

Μια υπερβολικά φαρδιά στολή αυξάνει την επιφάνεια ώθησης κατά την πτήση, επιτρέποντας μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ αντίστοιχο αποτέλεσμα έχουν και οι πολύ κοντές στολές που «ανοίγουν» κατά το άλμα.