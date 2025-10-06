Ένας δικαστής στο Εφετείο των Τιράνων σκοτώθηκε σήμερα, μέσα στη δικαστική αίθουσα, από έναν άνδρα που παρίστατο ενώπιόν του, ο οποίος σύντομα συνελήφθη, ανακοίνωσε η Αστυνομία της Αλβανίας, σε ένα Δελτίο Τύπου.

Ο Άστριτ Καλάια προήδρευε της ακροαματικής διαδικασίας, όταν αυτός ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε. «Κατά την επείγουσα διακομιδή του στο Νοσοκομείο, ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του καθοδόν», διευκρίνισε η Αστυνομία.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που ήταν διάδικοι στη δίκη, τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο δράστης, που βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη γαιοκτησίας, είπε, πως «έχανε», και για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή.