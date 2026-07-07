Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αλβανία γύρω από τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 17χρονης κοπέλας στην πόλη του Φίερι (Fier).

Το περιστατικό, το οποίο έλαβε τεράστιες διαστάσεις μετά τη διαρροή ενός σοκαριστικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημοσιοποίησή του από το JOQ Albania, φέρνει στο φως μια καλά στημένη παγίδα μεταξύ ανηλίκων, αλλά και σοβαρές καταγγελίες για την αρχική στάση των Αρχών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 8 Ιουνίου μέσα σε κατοικία. Το 17χρονο θύμα προσκλήθηκε στο σημείο από τρεις νεαρές κοπέλες, με το πρόσχημα ότι θα συζητούσαν για να επιλύσουν μια μεταξύ τους προσωπική διαφορά.

Ωστόσο, η συνάντηση μετατράπηκε γρήγορα σε σκηνικό άγριου bullying και σωματικής κακοποίησης.

Η φρίκη της επίθεσης και η βιντεοσκόπηση των βασανιστηρίων

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται το υψηλό επίπεδο επιθετικότητας των δραστών. Η 17χρονη δέχεται απανωτά χαστούκια και γροθιές, ενώ στη συνέχεια οι δράστιδες την ακινητοποιούν στο πάτωμα, τη σέρνουν από τα μαλλιά προς αντίθετες κατευθύνσεις και την κλωτσούν με μανία.

Την ίδια ώρα, μια από τις κοπέλες λειτουργούσε ως σκηνοθέτης του επεισοδίου. Όχι μόνο κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο τα μαρτύρια της συνομήλικής της, χωρίς να παρεμβαίνει για να σταματήσει τη βία, αλλά αντίθετα, φέρεται να ενθάρρυνε ενεργά τις φίλες της να συνεχίσουν τα χτυπήματα.

Δείτε το βίντεο:

Καταγγελίες για ολιγωρία της Αστυνομίας και η κραυγή της μητέρας

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις, καθώς οι γονείς της ανήλικης είχαν καταγγείλει επίσημα το περιστατικό στην Αστυνομία του Φίερι στις 9 Ιουνίου, μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση.

Σύμφωνα όμως με την οικογένεια και κατοίκους της περιοχής, οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές δεν αντέδρασαν άμεσα, ούτε έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να κινητοποιηθεί ουσιαστικά μόνο μετά τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσε η διαρροή του βίντεο.

Η μητέρα του θύματος, σε μια βαριά συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, ξέσπασε για την κατάσταση της κόρης της, η οποία έχει διακόψει το σχολείο για να μάθει κομμωτική. «Καταστρέφεται η ζωή της κόρης μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον καθημερινό φόβο που βιώνει για την ασφάλεια όλων των ανηλίκων παιδιών της και ζητώντας την άμεση παρέμβαση των θεσμών.

Υπό ποινική δίωξη οι τρεις νεαρές

Μετά τον σάλο, η υπόθεση πέρασε στα χέρια της δικαιοσύνης και βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας του Φίερι, με σκοπό τη διαλεύκανση των αιτιών της επίθεσης.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις δράστιδες, ηλικίας από 15 έως 19 ετών, έχουν ήδη τεθεί υπό ποινική διαδικασία για τις πράξεις τους, αν και μέχρι στιγμής παραμένουν ελεύθερες.