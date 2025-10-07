Σε σοκ παραμένει η Αλβανία μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δικαστή μέσα στην αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα. Ο Έλβις Σκένμπι που δικαζόταν για μία διαμάχη ιδιοκτησίας πυροβόλησε και σκότωσε τον δικαστή Άστριτ Καλάτζα, .

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (06/10), περίπου στις 15:40 (τοπική ώρα), την στιγμή που ο δικαστής ανακοίνωνε την ποινή στον κατηγορούμενο.

Ξαφνικά, ο δράστης έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων όσων βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ο δικαστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Κατά την διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα που ήταν παρόντα στην δίκη, ένας πατέρας με το γιο του.

Ο πρώτος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, ενώ ο και ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, έχει ταυτοποιηθεί ως Έλβις Σκένμπι (γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι) και φέρεται να εμπλεκόταν σε υπόθεση που αφορούσε διαμάχη γαιοκτησίας.

Συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση, χωρίς να προβάλλει αντίσταση.