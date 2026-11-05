Μια υπόθεση που αρχικά δηλώθηκε στις Αρχές ως θανατηφόρα επίθεση από αρκούδα, αποδείχθηκε στυγερή ανθρωποκτονία στην Αλβανία. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο χωριό Γκόντβι, στην περιοχή Μπουλκίζα της βορειοανατολικής Αλβανίας, με θύμα τον Ουρίμ Φίκου.

Αν και οι οικείοι του ισχυρίστηκαν αρχικά στην αστυνομία ότι ο άνδρας δέχθηκε φονική επίθεση από άγριο ζώο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν πλήρως τον ισχυρισμό τους, καθώς διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στον θώρακα, στρέφοντας άμεσα τις έρευνες σε δολοφονία.

Χειροπέδες στη σύζυγο και τον γιο του θύματος

Υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Ντίμπρα, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στις 4 Νοεμβρίου στη σύλληψη δύο μελών της οικογένειας του θύματος, τα οποία κατοικούν στο ίδιο χωριό:

Της 57χρονης συζύγου του, Σαντέτε Φίκου.

Του 33χρονου γιου του, Γκαζμίρ Φίκου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Aρχών, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έδρασαν από κοινού, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο, καθώς και αιχμηρά αντικείμενα, προκειμένου να αφαιρέσουν τη ζωή του άνδρα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία και το άγνωστο κίνητρο

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήχθησαν στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικά πειστήρια:

Ένα πιστόλι τύπου Model 54.

Φυσίγγια.

Έναν κάλυκα, ο οποίος βρέθηκε στην αυλή της οικίας.

Σε βάρος της μητέρας και του γιου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία λόγω οικογενειακών σχέσεων, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, υπό την επιβαρυντική περίσταση της συναυτουργίας.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει αδιευκρίνιστο, όπως και ο επιμέρους ρόλος του καθενός στην πράξη. Η Εισαγγελία της Ντίμπρα συνεχίζει την προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τέλεσης του εγκλήματος, αλλά και του σχεδίου παραπλάνησης των Αρχών περί επίθεσης ζώου.

Πηγές: balkanweb.com, albanianinsideragency