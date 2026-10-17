Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα και οι υποστηρικτές του προσπάθησαν να απαξιώσουν τις διαδηλώσεις στην Αλβανία προβάλλοντας τους νέους-ες ως κουκουλοφόρους βάνδαλους που καταστρέφουν δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Η προσπάθεια τους απέτυχε παταγωδώς.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν γιαγιάδες να κλαίνε και να δίνουν την ευχή τους στα νέα παιδιά που αγωνίζονται, παππούδες να χειροκροτάνε τις πορείες των νέων και γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά τους.

Ιδιοκτήτες βάζουν ταμπέλες έξω από τα καταστήματά τους «Είμαστε μαζί σας. Μην κάνετε ζημιές στην επιχείρηση». Οι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν γίνει ένας προστατευτικός κλοιός γύρω από την νεολαία που πρωταγωνιστεί και βάζει τα σώματα της απέναντι στα γκλοπ και τις αύρες.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Γιατί συνέβη αυτή η κλιμάκωση τώρα; Η αφορμή ήταν πάλι η αστυνομική βία, όπως ακριβώς τον Μάη του 2026 που ξεκίνησαν οι μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, μετά την επίθεση ιδιωτικών σεκιούριτι σε κάτοικο-διαδηλωτή στο νότο της Αλβανίας.

136 μέρες ο κόσμος διαδήλωνε μαζικά και ειρηνικά, αντιμετωπίζοντας την χλεύη των πολιτικών στην Αλβανία. Στην αρχή τους είπαν υποκινούμενους από την αντιπολίτευση, μετά από ξένα συμφέροντα (Ιρανικά, Ελληνικά κλπ), μετά τους κατηγόρησαν ότι δεν ήθελαν το καλό του τόπου και τις επενδύσεις. 136 μέρες ειρηνικών διαδηλώσεων και η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν ήθελε να καταλάβει ότι ο λαός, από τον οποίον συνταγματικά πηγάζει η εξουσία της, βρίσκεται πλέον εναντίον της.

«Αν εγώ σήμερα συλληφθώ, δεν έχω ποιον να με βγάλει έξω. Αδελφή και αδελφό έχω μακριά, τους γονείς στην ξενιτιά»

Οι μαρτυρίες των φοιτητριών και των νέων στους δρόμους είναι συγκλονιστικές. Μια 22χρονη φοιτήτρια από τα Τίρανα με δάκρυα στα μάτια λέει τα εξής:

«Έχω σπουδάσει στο τμήμα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων, έχω τελειώσει το προπτυχιακό και είμαι στο δεύτερο έτος του Μεταπτυχιακού. Χρειάστηκε για πέντε χρόνια να δουλεύω και να πηγαίνω παράλληλα σχολή. Γιατί αυτή είναι η αλβανική νεολαία. Είναι επίπονο να ζεις πια εδώ. Εγώ εδώ δεν έχω κανέναν. Αν εγώ σήμερα συλληφθώ, δεν έχω ποιον να με βγάλει έξω. Αδελφή και αδελφό έχω μακριά, τους γονείς στην ξενιτιά. Για αυτό έχω βγει εδώ. Είναι η τελευταία μας ελπίδα. Και οι γονείς πρέπει να βγουν να μας συμπαρασταθούν. Δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτοί πλουτίζουν από τους φόρους μας, να αγοράζουν βίλες, να ζουν στα πολυτελή διαμερίσματα ή η Μπελίντα Μπαλλούκου. Να τραβολογούνται φοιτητές που δεν έχουν κάνει τίποτα και έξι να επιτίθενται σε έναν, ενώ την άλλη πως την λένε που μπλέχτηκε με σκάνδαλο να την κατεβάζουν σαν κυρία από το αυτοκίνητο.»

Δίπλα της, η παλαιότερη γενιά αναλαμβάνει την δική της ευθύνη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι δικό μου λάθος. Είναι λάθος της γενιάς μου που οι νέες γενιές υποφέρουν σήμερα… Τι κάνουμε εμείς οι μεγάλοι; Τι κάνουμε για να τους προστατέψουμε; Που αφήσαμε σε δύο αρχηγούς κομμάτων την λαϊκή κυριαρχία και την γεωγραφική κυριαρχία και έχουν πουλήσει όλη την Αλβανία; Έχουν ιδιοποιηθεί τις ιδιωτικές περιουσίες του κόσμου. Για αυτό είμαι εδώ σήμερα στην διαδήλωση. Είναι πολύ επίπονο αυτό.»

Σε άλλα βίντεο μαθητές λένε ότι διαδηλώνουν για δωρεάν δημόσια παιδεία και ποιοτικές σπουδές, ενώ παππούδες και γιαγιάδες λένε ότι βρίσκονται στις διαδηλώσεις για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους που βρίσκονται στην ξενιτιά.

Το διαγενεακό νήμα της μετανάστευσης

Η μετανάστευση έκοψε το διαγενεακό νήμα βάναυσα και άφησε πολλές από τις οικογένειές μισές και ακρωτηριασμένες. Τα νεαρά παιδιά που βλέπουμε στον δρόμο, τα μισά προσπαθούν να σπουδάσουν και να βρουν ανεπιτυχώς μια αξιοπρεπή δουλειά στην Αλβανία, και τα άλλα μισά μεταναστεύουν παράνομα, ακόμα και από τα 16 τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, γιατί στην Αλβανία δεν υπάρχει μέλλον για αυτά. Η νεολαία λέει ότι δε θέλει να εξαναγκαστεί στην μετανάστευση.

Η προηγούμενη γενιά εξαναγκάστηκε να μεταναστεύσει σε μια άλλη χώρα, είτε εξαιτίας της πτώσης του κομμουνισμού του ’90 και της κοινωνικο-οικονομικής κατάρρευσης που επέφερε, είτε μετά το ’97 με την οικονομική κρίση των πυραμίδων.

Η γενιά των πολλαπλών κρίσεων

Πρόκειται για τη γενιά που φαινομενικά τα έκανε όλα σωστά. Όλα όσα της υποσχέθηκε το νεοφιλελεύθερο αφήγημα ότι αν κάνει, θα τα καταφέρει στην ζωή της. Σπούδασε, συνέλεξε πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή/και έπιασε δουλειά από μικρή ηλικία, σε μπαρ, σέρβις, μπέιμπι σίτινγκ, γραφεία, και συνεχίζει να κάνει επισφαλείς και πολλαπλές δουλειές.

Την ίδια στιγμή, ακριβώς δίπλα της υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος πολιτικών, εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων που κυκλοφορούν είτε στο Blloku είτε στο Κολωνάκι με πολυτελείς τσάντες που κοστίζουν όσο ο μισθός μας όλο τον χρόνο.

Η διπλή αυτή πραγματικότητα θυμίζει τον στίχο του ποιήματος «Anës lumejve» του Fan Noli, που γράψανε νέοι με σπρέι σε πρόσοψη real estate στα Τίρανα:

«Δίπλα στο τραπέζι κι όμως νηστικός, δίπλα στη γνώση κι όμως αμόρφωτος».