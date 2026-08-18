Ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Εξαμίλι στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας .

Το θύμα δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα στην πλάτη και τον θώρακα όταν προσπάθησε να παρέμβει με σκοπό να χωρίσει έναν καβγά.

Η αλβανική αστυνομία προχώρησε σε μια κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου φερόμενου ως δράστη, Σοκράτ Βάτα, ο οποίος εντοπίστηκε κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου με δύο Τούρκους επιβαίνοντες, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Κινηματογραφική Σύλληψη στο Πορτμπαγκάζ

Αμέσως μετά την επίθεση, ο βασικός ύποπτος, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας ανθρωποκυνηγητό, στήνοντας αστυνομικά μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Πέντε ώρες μετά τη δολοφονία, οι ειδικές δυνάμεις «Shqiponja» και οι επιχειρησιακές υπηρεσίες εντόπισαν το ύποπτο όχημα διαφυγής στην περιοχή Λεβάν του Φιέρ.

Ο 29χρονος δεν βρισκόταν στην καμπίνα του αυτοκινήτου, αλλά είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, πίσω από στοιβασμένες αποσκευές.

Στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν μια 31χρονη Τουρκάλα, ενώ στη θέση του συνοδηγού επέβαινε ένας 38χρονος Τούρκος. Και τα τρία άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν αμέσως στις αστυνομικές αρχές της Αυλώνας.

Βίντεο από την επεισοδιακή σύλληψη του 29χρονου φερόμενου ως δράστη:

Οι Ισχυρισμοί των Τούρκων Επιβαινόντων

Εξεταζόμενοι από τους ερευνητές παρουσία μεταφραστών, οι δύο Τούρκοι υποστήριξαν ότι ήταν συχνοί πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος και διατηρούσαν φιλική σχέση με τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα.

Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι τον πλήρωναν για να τους παρέχει υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας και συνοδείας (σωματοφύλακας). Παράλληλα, αρνήθηκαν οποιαδήποτε γνώση ή συμμετοχή στη δολοφονία του 20χρονου, υποστηρίζοντας πως τον παρέλαβαν στο όχημά τους λόγω της προσωπικής τους σχέσης.

Η εκδοχή αυτή εξετάζεται εξονυχιστικά από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρείχαν κάλυψη για τη διαφυγή του.

Εμπλοκή Αστυνομικού και 42 Προσαγωγές

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ένας 24χρονος βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων της Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου. Οι αρχές εξετάζουν αν ο αστυνομικός συνέδραμε ενεργά τον 29χρονο δράστη να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές αναζητούν ένα επιπλέον πρόσωπο που φέρεται να ήταν παρόν στο επεισόδιο και στη συνέχεια διέφυγε προς τα Τίρανα.

Συνολικά, η Αστυνομία του Σαράντα έχει προχωρήσει σε 42 προσαγωγές ατόμων, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Levan, Fier/Kapet dhe vihet në pranga, pas 5 orësh nga vrasja, autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçarit, në Ksamil https://t.co/feFjaY6Qdr pic.twitter.com/uWnLcwC9lY — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) August 18, 2026