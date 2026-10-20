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Έπειτα από επτά ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, σφοδρών συγκρούσεων με την αστυνομία και εκατοντάδων τραυματισμών, η πολιτική κρίση στην Αλβανία λαμβάνει διαστάσεις πλήρους αδιεξόδου.
Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση, τοποθετώντας καρέκλες από το γραφείο του σε κυκλική διάταξη μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο, οι οποίες έφεραν την επιγραφή-πρόσκληση «ΔΙΑΛΟΓΟΣ».
Η αντίδραση των διαδηλωτών υπήρξε άμεση και κοφτή. Τοποθετώντας μια επιστολή πάνω σε μία από τις καρέκλες, απάντησαν με το μονολεκτικό μήνυμα «Παραιτηθείτε».
Κατηγορίες για εμπλοκή ξένων δυνάμεων
Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, ο Αλβανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγής της εξουσίας ή επιβολής εναλλακτικής ατζέντας μέσω της βίας, δηλώνοντας παράλληλα ανοιχτός στην επικοινωνία.
Ο Έντι Ράμα χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών ως «υβριδικό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η τεχνητή εικόνα μιας χώρας που φλέγεται.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε συγκεκριμένη περίμετρο, ενορχηστρωμένη από εκπαιδευμένα χέρια και τροφοδοτούμενη από ξένους παράγοντες που στόχο έχουν την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας και την παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής της πορείας.
Η ένταση μεταφέρθηκε εκ νέου στους δρόμους όταν καθηγητές, υπάλληλοι πανεπιστημίων και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές.
Φτάνοντας έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, οι διαδηλωτές αναποδογύρισαν τις καρέκλες του διαλόγου, φωνάζοντας το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος» και υπέγραψαν αίτημα απομάκρυνσης της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 1.350 καθηγητές και μέλη του πανεπιστημιακού προσωπικού έχουν ήδη προσυπογράψει το αίτημα για την παραίτηση του Έντι Ράμα και τη συγκρότηση υπηρεσιακής κυβέρνησης.