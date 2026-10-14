Νέο υλικό από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στα Τίρανα κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, καταγράφοντας τις στιγμές έντασης ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Εκατοντάδες φοιτητές, αλλά και πολίτες άλλων ηλικιών, συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας καλύτερες συνθήκες για τους νέους και την παραίτηση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν επεισόδια, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση βίας από την αστυνομία. Στο σημείο χρησιμοποιήθηκαν οχήματα εκτόξευσης νερού, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις. Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σάλος με το βίντεο του 19χρονου

Ιδιαίτερες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μετά τα επεισόδια και δείχνει αστυνομικούς να μεταφέρουν με βίαιο τρόπο έναν 19χρονο, τον Λεντζόν Μπάλα, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι και εμφανιζόταν να βρίσκεται σε κατάσταση εξάντλησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε καν στη διαδήλωση, δηλώνοντας:

«Δεν έχω καμία σχέση με τη συγκέντρωση, απλώς περνούσα από εκεί!».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τέσσερις αστυνομικοί και ο επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Τάξης.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο τραυματισμένος 19χρονος.

Από τα φοιτητικά αιτήματα σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην Αλβανία.

Οι διοργανωτές έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος των σπουδών, την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και τις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτηση.

Στην πορεία, όμως, η διαδήλωση απέκτησε ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, καθώς στους δρόμους βγήκαν και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, τις κοινωνικές ανισότητες και την πολιτική της κυβέρνησης Ράμα.

Έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Οι εικόνες από τις συγκρούσεις προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλβανός πολίτης έγραψε στο X:

«Ένας τόπος όπου το δικαίωμα να υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στα προβλήματα που μας αφορούν όλους μάς στερείται, παραβιάζεται, καταστέλλεται και αντιμετωπίζεται με επιθετικότητα. Τα σημερινά γεγονότα μαρτυρούν μια μακροχρόνια έλλειψη δημοκρατίας. Κανείς δεν γλίτωσε σήμερα: παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες, άνδρες και φοιτητές».

Σε άλλη ανάρτηση, γυναίκα απευθύνθηκε στον υπουργό Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο:

«Έρβιν Ντέμο η βία κατά των φοιτητών δεν θα έπρεπε να είναι το πρώτο σου επίτευγμα αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σου ως υπουργός Εσωτερικών. Σταμάτα τη βία, προστάτεψε τους φοιτητές και πολέμησε τις αδικίες που τους έβγαλαν στους δρόμους. Τα σημερινά γεγονότα σε παρουσιάζουν ως δειλό και άδικο. Καταφεύγεις στη βία εναντίον ανθρώπων που δεν μπορείς απλώς να αγνοήσεις. Κράτα τα χέρια σου μακριά από τους φοιτητές!».

Κελίτσι: «Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν»

Στους τραυματίες που μεταφέρθηκαν για περίθαλψη βρέθηκε και ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπελίντ Κελίτσι, ο οποίος κατηγόρησε την αστυνομία για άσκηση βίας και υποστήριξε ότι υπήρξε πολιτική ευθύνη για όσα συνέβησαν.

«Θα λογοδοτήσουν όλοι. Οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για όσα συνέβησαν σήμερα στους νέους», δήλωσε.

Οι καταγγελίες του αποτελούν πολιτική τοποθέτηση της αντιπολίτευσης και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη έρευνα.

Αντιδράσεις και για τη μεταχείριση ηλικιωμένων

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν επίσης εικόνες και σχόλια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αστυνομικοί φέρονται να αντιμετώπισαν ηλικιωμένους που βρίσκονταν στην περιοχή των επεισοδίων.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο:

«Έχετε πρόβλημα με τους φοιτητές; Γιατί στοχοποιείτε τους ηλικιωμένους; Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι αστυνομικοί να μην δείχνουν καμία συμπόνια για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο; Δεν έχουν δικά τους παιδιά, γονείς ή οικογένειες; Φανταστείτε μόνο να ήταν ο δικός τους πατέρας».

Η πειθαρχική έρευνα της αλβανικής αστυνομίας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, την ώρα που οι εικόνες από τις συγκρούσεις συνεχίζουν να προκαλούν έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση στη χώρα.