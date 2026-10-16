Στην τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης εισέρχεται η Αλβανία, έπειτα από μία δραματική νύχτα έντασης και σοβαρών επεισοδίων ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διαμαρτυριών, κατηγορεί τους κυβερνητικούς αξιωματούχους για εκτεταμένη διαφθορά και συστηματική παραμέληση της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι διαδηλωτές απαιτούν πλέον ανοιχτά την παραίτηση του Έντι Ράμα, τονίζοντας πως η ηγεσία της χώρας αγνόησε προκλητικά τις ειρηνικές κινητοποιήσεις του καλοκαιριού.

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται η παραχώρηση τμημάτων της νότιας ακτογραμμής για την ανάπτυξη πολυτελούς θέρετρου, έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλυση στην πρωτεύουσα και κύμα συμπαράστασης

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, χιλιάδες φοιτητές, μαθητές αλλά και απλοί πολίτες κατέκλυσαν το κέντρο των Τιράνων, απαιτώντας άμεση αλλαγή στην πολιτική ηγεσία. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, πραγματοποίησαν πορεία από την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας προς το κτήριο του υπουργείου Παιδείας.

Η κίνηση στο κέντρο έχει διακοπεί πλήρως εξαιτίας των συνεχών πορειών, ενώ πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά. Αρκετοί καταστηματάρχες, φοβούμενοι υλικές ζημιές, αλλά στηρίζοντας ταυτόχρονα τα αιτήματα των νέων, ανάρτησαν μηνύματα στις βιτρίνες τους που ανέφεραν:

«Είμαστε μαζί σας, μην σπάτε τα καταστήματά μας».

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την Αστυνομία

O Ράμα απορρίπτει τις παραιτήσεις

Από την πλευρά του, ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίζεται αμετακίνητος, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε φαινόμενα βίας. Αν και δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει το αυξανόμενο κόστος σπουδών, απέρριψε κατηγορηματικά τα αιτήματα για παραίτηση.

Όπως σημείωσε σε γραπτή δήλωσή του προς το Reuters, τυχόν παραίτησή του θα αποτελούσε προδοσία προς τους Αλβανούς πολίτες που του έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι οι αναταραχές δεν εκπορεύονται από το φοιτητικό κίνημα, αλλά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αποσταθεροποίησης της χώρας, υποκινούμενου από ξένες δυνάμεις που ελέγχουν την εγχώρια αντιπολίτευση. Αν και δεν κατονόμασε συγκεκριμένους διεθνείς παράγοντες ούτε παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία, διαμήνυσε πως όσοι εμπλέκονται στα επεισόδια θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου.

Υποσχέσεις για αποζημιώσεις

Επισκεπτόμενος κτήριο που υπέστη ζημιές από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να καθησυχάσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους κατοίκους. Υποσχέθηκε άμεση κρατική στήριξη μόλις ξεπεραστεί η κρίση, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό όσων επλήγησαν. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του περί συλλογικής ξεπέρασης των δυσκολιών, συνέκρινε την παρούσα κατάσταση με τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει τη χώρα, υπενθυμίζοντας πως η Αλβανία βγήκε τότε πιο ανθεκτική μέσα από την αλληλεγγύη.

«Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Η αμφισβήτηση προς την κυβέρνηση Ράμα δεν περιορίζεται στα Τίρανα. Κινητοποιήσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα σε ακόμη πέντε αλβανικές πόλεις, όπου οι φοιτητές ένωσαν τις δυνάμεις τους με την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό κίνημα που πραγματοποιεί καθημερινές διαμαρτυρίες εδώ και 140 ημέρες, αντιδρώντας στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας πάνω σε προστατευόμενο βιότοπο της παράκτιας ζώνης.

Η συνένωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αιτημάτων συνθέτει πλέον τη σοβαρότερη πολιτική πρόκληση για τον Έντι Ράμα από την έναρξη της τέταρτης θητείας του.