Η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή που έχει γνωρίσει εδώ και χρόνια. Εδώ και περισσότερο από δύο εβδομάδες, διαδηλωτές συγκρούονται με τις Αρχές, γκρεμίζουν φράχτες εργοταξίων και καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση του Έντι Ράμα, παραχωρεί δημόσια και ιδιωτική γη σε επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Αλβανία: Τα σχέδια της οικογένειας Τραμπ βρίσκουν απέναντί τους την οργή και τα… φλαμίνγκο

Αυτό που ξεκίνησε ως τοπική περιβαλλοντική αντίδραση σε μια από τις ομορφότερες παράκτιες περιοχές της χώρας μετατρέπεται σταδιακά σε ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό κίνημα, με αιτήματα που ξεπερνούν κατά πολύ το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Τα σχόλια έρχονται καθώς η πολιτική αναταραχή εισέρχεται στην 14η συνεχόμενη ημέρα της, καθώς Αλβανοί κατέκλυσαν τα Τίρανα το Σαββατοκύριακο στη μεγαλύτερη διαδήλωση μέχρι σήμερα, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στη διαμαρτυρία του Σαββάτου, περίπου 200 χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων και άλλων περιοχών. Οι διαδηλώσεις παρέμειναν ειρηνικές, με τη συμμετοχή παιδιών, ηλικιωμένων και οικογενειών.

Οι διαδηλωτές μιλούν για καταπατήσεις γης, έλλειψη διαφάνειας, προνομιακή μεταχείριση ξένων επενδυτών και μια κυβέρνηση που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει την αλβανική ακτογραμμή ως ακίνητο προς πώληση.

Το διακύβευμα πλέον δεν αφορά μόνο ένα πολυτελές θέρετρο. Αφορά το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η χώρα, την πολιτική επιβίωση του Ράμα και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις μιας επένδυσης που συνδέει τα Βαλκάνια με την οικογένεια Τραμπ, το Ισραήλ, τις μοναρχίες του Κόλπου και μια ολοένα πιο πολωμένη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ράμα: «Είναι ηλίθιοι όσοι αντιδρούν»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα κατακεραύνωσε την «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» την Κυριακή 14/6, βλέποντας πίσω από τους διαδηλωτές ακροδεξιούς εθνικιστές, συγκρίνοντας το κίνημα διαμαρτυρίας με τη… ναζιστική Γερμανία και αποκαλώντας τους διαδηλωτές «χατζβάν», ένας υποτιμητικός αλβανικός όρος που σημαίνει περίπου «ηλίθιοι σαν ζώα» ή «απολίτιστοι άνθρωποι».

«Αυτό είναι φασιστικό, είναι σκανδαλώδες και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια του podcast του την Κυριακή. «Και σταματάει με το να μην υποχωρούμε μπροστά σε τέτοιου είδους πιέσεις και αυτού του είδους τα «χατζβάν», πρόσθεσε.

Albanian PM Edi Rama vowed to press ahead with a billion-dollar luxury resort project linked to Jared Kushner despite nine days of protests. Rama called it a major investment opportunity and rejected claims the government was selling public land. pic.twitter.com/NkRlUJIwWA — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 8, 2026

Πολίτες ξηλώνουν φράκτες και συρματοπλέγματα

Στο Ζβέρνετ και τη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα, όπου σχεδιάζεται το επίμαχο έργο, κάτοικοι και ακτιβιστές πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινές κινητοποιήσεις έξω από τις περιφραγμένες εκτάσεις, απαιτώντας την άμεση διακοπή των εργασιών και την επανεξέταση των αδειοδοτήσεων.

Οι εικόνες πολιτών να αφαιρούν συρματοπλέγματα και να συγκρούονται με ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος.

Παράλληλα, στο βόρειο χωριό Rrjoll, εκατοντάδες κάτοικοι διαμαρτύρονται για διαφορετικό τουριστικό έργο, καταγγέλλοντας ότι η γη τους παραχωρήθηκε χωρίς τη συναίνεσή τους.

Για πολλούς Αλβανούς, οι δύο υποθέσεις αποτελούν όψεις του ίδιου προβλήματος: μιας ανάπτυξης που προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς από την επίλυση των ιδιοκτησιακών διαφορών που κληροδότησε η μετακομμουνιστική μετάβαση της χώρας.

Το πραγματικό πολιτικό βάρος των κινητοποιήσεων, ωστόσο, βρίσκεται στα Τίρανα.

Εδώ και δύο εβδομάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και κατά μήκος των κεντρικών λεωφόρων της πρωτεύουσας, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Νέα Αλβανία».

Σε αρκετές πορείες εμφανίστηκαν ακόμη και φουσκωτά φλαμίνγκο, τα οποία έχουν μετατραπεί στο ανεπίσημο έμβλημα των διαδηλώσεων, συμβολίζοντας τον κίνδυνο που, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, αντιμετωπίζει το προστατευόμενο οικοσύστημα της περιοχής.

Οι τελευταίες συγκεντρώσεις θεωρούνται οι μεγαλύτερες από την έναρξη της κρίσης. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο, περιέγραψαν πορείες που εκτείνονταν για εκατοντάδες μέτρα στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο αντικυβερνητικό κίνημα παρά μια κλασική περιβαλλοντική διαμαρτυρία.

Πολλοί συμμετέχοντες δηλώνουν ότι κατέβηκαν στους δρόμους όχι μόνο για το έργο Κούσνερ, αλλά και για ζητήματα διαφθοράς, διαφάνειας και διακυβέρνησης, μετατρέποντας σταδιακά το θέμα του θερέτρου σε μια ευρύτερη αποδοκιμασία για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Από μια τουριστική επένδυση σε εθνική κρίση

Η σπίθα ωστόσο άναψε γύρω από το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή του Ζβέρνετ, κοντά στην Αυλώνα.

Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη οικολογική αξία, γνωστή για τους προστατευόμενους υγροτόπους, τα αποδημητικά φλαμίνγκο, τις θαλάσσιες χελώνες και τις φώκιες που βρίσκουν καταφύγιο εκεί.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη προχωρά πάνω σε εκτάσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αρκετοί εμφανίζουν τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα, επιμένοντας ότι η γη τους παραχωρήθηκε ή πωλήθηκε, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και χωρίς αποζημίωση.

Η υπόθεση ξυπνά ιστορικά τραύματα. Πολλοί κάτοικοι θυμούνται τις κρατικές απαλλοτριώσεις της κομμουνιστικής περιόδου και βλέπουν στις σημερινές εξελίξεις μια νέα μορφή αφαίρεσης περιουσίας, αυτή τη φορά στο όνομα της ανάπτυξης.

Η πιο χαρακτηριστική μαρτυρία ήρθε από τον 81χρονο Κώστακ Κονόμι, ο οποίος περιέγραψε πώς βρέθηκε αντιμέτωπος με συρματοπλέγματα και σεκιουριτάδες όταν επιχείρησε να προσεγγίσει τη γη που θεωρεί δική του.

Το κτήμα του, το οποίο βρίσκεται σε μια ανθισμένη πλαγιά με αγριοκάτσικα, που κατεβαίνει σε έναν έρημο όρμο όπου οι αγελάδες περπατούν στα ρηχά, είχε κατασχεθεί μία φορά από το κράτος κατά την κομμουνιστική εποχή και δεν άντεχε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

«Ήμουν έτοιμος να πάρω ένα τουφέκι και να αρχίσω να πυροβολώ», δήλωσε ο 81χρονος Κονόμι στο Reuters.

«Ήμουν μικρό παιδάκι όταν έβαλα τα πόδια μου για πρώτη φορά σε εκείνη τη θάλασσα. Τώρα είμαι γέρος και μου λένε ότι απαγορεύεται».

Οι σκηνές που θυμίζουν λαϊκή εξέγερση

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο, περίπου 200 διαδηλωτές, κατέβασαν μεταλλικούς φράχτες και συρματοπλέγματα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από εργοτάξια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο των βαλκανικών μέσων ενημέρωσης.

Αλβανικές σημαίες κυμάτιζαν πάνω από τα πλήθη, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Επανάσταση».

Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν εντάσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως η αστυνομία να επιχειρήσει μαζικές συλλήψεις ή βίαιη διάλυση των συγκεντρώσεων.

Στην περιοχή Ριόλ της βόρειας Αλβανίας, όπου αναπτύσσεται ένα ακόμη τουριστικό μεγάλο έργο, οι κάτοικοι καταγγέλλουν επίσης κατασχέσεις γης.

«Οι διαμαρτυρίες δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι», δηλώνουν οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων.

Πίσω από τα συνθήματα για το περιβάλλον και τη γη διαμορφώνεται πλέον μια γενικότερη αμφισβήτηση της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της χώρας.

Rrjolli nje vend i virgjer q kishe deshire t beje plazh e piknik atje.Sot i lakmuar nga “investimi” … M vjen mire reagimi i banoreve sepse realisht ajo zone ska c’i do telat. È nje panorame #albaniaisnotforsale pic.twitter.com/HAFls1YTYz — Neryl♎ (@Neryl1204) June 13, 2026

Ποιος είναι ο Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Τζάρεντ δεν είναι ένας συνηθισμένος επενδυτής.

Εκτός από γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, υπήρξε και κορυφαίος σύμβουλός του, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία και θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες των λεγόμενων «Συμφωνιών του Αβραάμ» για τη Μέση Ανατολή.

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο ίδρυσε την εταιρεία επενδύσεων Affinity Partners, η οποία άντλησε δισεκατομμύρια δολάρια από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Αρχικά το ενδιαφέρον του επικεντρωνόταν στο Ισραήλ. Τα τελευταία χρόνια όμως η στρατηγική του επεκτάθηκε στα Βαλκάνια, με επενδυτικά σχέδια τόσο στην Αλβανία, όσο και στη Σερβία.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητές του δεν μπορούν να διαχωριστούν από το πολιτικό κεφάλαιο που απέκτησε χάρη στην οικογένεια Τραμπ.

Οι υποστηρικτές του απαντούν ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ξένων επενδύσεων που μπορεί να μεταμορφώσει οικονομικά περιοχές οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες.

Ο Ράμα είδε πίσω από τις διαδηλώσεις το… Ιράν

Καθώς οι διαμαρτυρίες γιγαντώνονταν, ο Ράμα επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση και στο γεωπολιτικό επίπεδο με μία μάλλον εντελώς αδέξια δήλωση, ενδεικτική της ένδειας των επιχειρημάτων του.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός κατηγόρησε το… Ιράν ότι τροφοδοτεί μέσω διαδικτύου θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο Κούσνερ αποτελεί μέρος μυστικής συμφωνίας με το Ισραήλ για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην Αλβανία.

Η Τεχεράνη φυσικά απάντησε με ειρωνικό τρόπο.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε ότι: «στο τέλος θα πουν πως και τα φλαμίνγκο είναι Ιρανοί πράκτορες».

Η δήλωση του Ράμα μπορεί να ακούγεται γραφική και η απάντηση ειρωνικότατη, αλλά αντανακλά μια πραγματική διπλωματική σύγκρουση: Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Τιράνων και Τεχεράνης έχουν επιδεινωθεί δραματικά, με την Αλβανία να φιλοξενεί μέλη της οργάνωσης MEK και να κατηγορεί το Ιράν για σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις.

Έτσι, μια τοπική περιβαλλοντική διαμάχη για μια παραλία κατέληξε να συνδέεται με τις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής.

Γιατί η υπόθεση απειλεί προσωπικά τον Ράμα

Για τον ‘Εντι Ράμα το ζήτημα δεν είναι απλώς οικονομικό.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα ότι η χώρα μετατρέπεται σε διεθνή τουριστικό προορισμό υψηλού επιπέδου και ότι οι μεγάλες ξένες επενδύσεις αποτελούν απόδειξη της επιτυχίας του.

Η επένδυση Κούσνερ ήταν ίσως το πιο προβεβλημένο παράδειγμα αυτής της στρατηγικής.

Αν το έργο παγώσει ή ακυρωθεί, θα πρόκειται για σοβαρό πολιτικό πλήγμα. Αν όμως προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διαρκές κίνημα πολιτικής ανυπακοής.

Το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις διαρκούν ήδη περίπου 15 ημέρες, χωρίς να δείχνουν σημάδια εκτόνωσης, προκαλεί ανησυχία στα Τίρανα.

Πέρα από τον Κούσνερ: Η μάχη για την αλβανική Ριβιέρα

Στην πραγματικότητα, η σημερινή κρίση είναι η κορύφωση μιας σύγκρουσης που σιγοβράζει εδώ και χρόνια.

Η αλβανική ακτογραμμή έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους επενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης: Ξενοδοχεία, βίλες, μαρίνες και τουριστικά συγκροτήματα εμφανίζονται με ταχύ ρυθμό, προσελκύοντας κεφάλαια από όλο τον κόσμο.

Για την κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ανάπτυξη.

Για πολλούς κατοίκους, σημαίνει ότι οι κοινότητες που ζούσαν για γενιές δίπλα στη θάλασσα, χάνουν σταδιακά τον έλεγχο της γης τους και την πρόσβαση σε αυτή και στις παραλίες.

Η σύγκρουση γύρω από το σχέδιο Κούσνερ λειτουργεί πλέον ως σύμβολο αυτής της ευρύτερης αντιπαράθεσης.

Και όσο οι εικόνες πολιτών που διαδηλώνουν μαζικά και γκρεμίζουν φράχτες από τον νότο ως τον βορρά συνεχίζουν να υπάρχουν, τόσο δυσκολότερο γίνεται για την κυβέρνηση να παρουσιάσει την κρίση ως ένα απλό τοπικό επεισόδιο.